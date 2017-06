Po rekordno nizki udeležbi na volitvah veliko slavje Emmanuela Macrona: Francija se vrača

Gibanje Naprej republika francoskega predsednika Emmanuela Macrona je na dobri poti, da obeleži trdno zmago na parlamentarnih volitvah. Glede na rezultate prvega kroga se mu po poročanju BBC v drugem namreč obeta do 445 sedežev v sicer 577-članskem parlamentu.

Projekcije kažejo, da bi lahko lanskega aprila ustanovljena Naprej republika skupaj s stranko MoDem dobila med 400 in 445 sedežev v 577-članskem francoskem parlamentu.

Danes objavljeni končni izidi kažejo tudi, da so desni Republikanci prejeli 21,56 odstotka glasov, skrajno desna Nacionalna fronta Macronove predsedniške protikandidatke Marine Le Pen pa 13,20 odstotka. Socialisti in njihove zaveznice so prejele samo 9,51 odstotka glasov, radikalna levica in komunisti pa 13,74 odstotka.

Volilna udeležba je bila rekordno nizka - znašala je okoli 49 odstotkov. Odločilni drugi krog bo v nedeljo.

Predsednik Emmanuel Macron je gibanje ustanovil šele pred dobrim letom dni in številni predstavniki oziroma podporniki stranke imajo malo ali celo nič političnih izkušenj.

"Francija se vrača. Predsednik republike že en mesec predstavlja zaupanje, voljo in drznost. Vlada medtem predstavlja popolnoma nov zbor. Naslednjo nedeljo pa bo tudi narodna skupščina predstavljala nov obraz naše republike, močne francoske republike," je po objavljenih rezultatih izid volitev komentiral francoski premier Edouard Philippe iz gibanja Naprej republika.

Emmanuelu Macronu je uspelo tudi na parlamentarnih volitvah. (Foto: AP)

Macronu je za "veliki uspeh" že čestitala nemška kanclerka Angela Merkel. Njen tiskovni predstavnik Steffen Seibert je na Twitterju zapisal, da so Francozi glasovali za reforme.

Macron v parlamentu potrebuje večino, da uresniči spremembe, ki jih je obljubil med predsedniško kampanjo. Na voditelje po svetu je sicer že napravil vtis, še posebej, ker se je postavil po robu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu o vprašanjih, kot so podnebne spremembe.

A Francois Baroin, vodja republikancev, je dejal, da nizka udeležba kaže na "globoke delitve v francoski družbi in jo označil za "zelo zaskrbljujočo".

Marine Le Pen je medtem "domoljubne volivce" pozvala k "množični mobilizaciji", saj se bodo kandidati Nacionalne fronte v drugem krogu pomerili predvsem s kandidati Macronovega gibanja in desnimi republikanci.

"Kljub tako visoki neudeležbi bomo v številnih okrajih v drugem krogu," je še zagotovila poraženka predsedniških volitev in nekdanja vodja Nacionalne fronte, ki je danes osvojila 13,5 odstotka glasov.

Nizko volilno udeležbo je označila za "katastrofalno".

RT poroča, da je bila udeležba na včerajšnjih volitvah najnižja po ustanovitvi francoske Pete republike leta 1958. Macron bi si sicer lahko zagotovil rekordno podporo v parlamentu po letu 1968, ko je stranka takratnega predsednika Charlesa De Gaulla prejela več kot 80 odstotkov sedežev.