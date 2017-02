Francozi na ulicah zaradi policijskega nasilja

Razdejanje, ki so ga za seboj pustili protestniki. (Foto: AP)

Protestniki in policija so se spopadli na protestih v Parizu, ki potekajo zaradi domnevnega posilstva mladega temnopoltega moškega, katerega so osumljeni policisti, in drugega policijskega nasilja. Francosko prestolnico protesti pretresajo že od začetka februarja, ko so zgodbo žrtve posilstva obelodanili mediji.

Na območju Place de la Nation so protestniki zažgali več zabojnikov za smeti, z zabojniki in drugimi predmeti so tudi blokirali vrata v določene srednje šole. Francoski mediji o poškodovanih v spopadih s policijo ne poročajo, aretiranih je bila le peščica ljudi.

Žrtev, znana pod imenom Theo, je v začetku meseca izpovedala dogajanje, ko je padel v roke policije. Pojasnil je, da se je znašel v postopku identifikacije v preiskavi preprodajalcev z drogo. Nato so se policisti brutalno spravili nanj, s pendrekom naj bi ga posilili in ga tako poškodovali, da je potreboval nujno operacijo, prav tako je bil deležen rasne diskriminacije in številnih udarcev v področje genitalij.