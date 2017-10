Ganljive zahvale neznancem, ki so tvegali, da so rešili življenja v Las Vegasu

Medtem ko se svet in tudi ameriška policija sprašuje, kaj je gnalo 64-letnika, da je v Las Vegasu ubil 59 ljudi, več kot 500 pa ranil, na dan prihajajo ganljive zgodbe poguma. Zgodbe ljudi, ki so dali življenja, da so rešili druge.

Tiffany Michelle iz San Diega se je z zapisom na Instagramu zahvalila neznancem, ki so ji pomagali, da je ušla smrtonosnim strelom iz pušk Stephena Paddocka, ki je iz sobe na 32. nadstropju hotela Mandalay Bay sejal smrt.

To fotografijo smo posneli nekaj trenutkov pred najhujšim pokolom v ZDA, je zapisala uvodoma in dodala, da želi izkoristiti priložnost, da se zahvali.

''Zahvali pogumnim možem in ženam, ki so ostali zadaj, da bi pomagali, ko so vsi ostali tekli v strahu za življenje,'' je zapisala.

Zahvalila se je neznancu, ki jo je potegnil prek ograje, v katero se ji je zapletel čevelj. Zahvalila se je dekletom, ki so jo sprejele medse in so skupaj tekle proč, ko se je ločila od moža in prijateljev, slednjim, ki so jo našli še v trenutkih, ko so streli še odzvanjali. Opisala je tudi, kako jih je neznanec sprejel v avto in jih odpeljal na varno. Nadaljevala je z zahvalami policistom, medicinskim sestram in zdravnikom, ki še vedno rešujejo življenja.

Bogu se je zahvalila tudi za moža, ki jo je zaščitil pred naboji, ko so bili drugi poleg njih zadeti. ''Ko sva se ločila in je dojel, da me ne more več zaščititi, je ostal zadaj, da je pomagal ranjenim,'' je opisala dejanje svojega moža, sicer policista.

''On in vsi ostali policisti, ki niso bili na dolžnosti, vojaki in vsi ostali na kraju, ki so pomagali reševati življenja so pravi junaki,'' je zapisala in nadaljevala, da njim je uspelo in da bodo preživeli tudi to tragično izkušnjo. ''Boli pa me, ko vidim, da niso bili vsi tako srečni kot mi,'' je dodala.

Neznanec, ki je pomagal ženskam preko ograje

Še ena preživela Jasmine Barbusca, mama dveh otrok, je za ABC opisala, da so streli deževali in da jim je kljub temu nekako ušla. ''Nihče ni vedel, od kod prihajajo streli,'' je povedala za ameriške medije.

Tudi ona je bila priča številnim herojskim dejanjem. ''Tam so bili možje, ki so se vračali po svoje žene, dekleta, da so jih zaščitili. Na žalost so bili nekateri ustreljeni, a rešili so življenja,'' je dejala in dodala, da je nek neznanec številnim ženskam pomagal preko ograje, da so lahko pobegnile smrti. ''Ne vem, kdo je bil, ampak moški je pomagal vsaj 20 ženskam. Bil je res pogumen,'' je dejala. Morda je ravno ta moški pomagal tudi Tiffany Michelle, čigar zahvalo smo opisali zgoraj. Kdo ve ...

(Foto: AP)

V avto vzela ranjence

21-letna Lindsay Padgett je s zaročencem in prijatelji uspešno pobegnila pred morilcem. Presenečena je bila, kot je dejala za ABC News, da nihče od njenih znancev ni bil ranjen, saj so streli leteli vsepovsod. Njen zaročenec Mike Jay se je nemudoma odpravil po avtomobil, da bi čim prej odšla.

''A dojela sva, da je ogromno ljudi potrebovalo pomoč. Videli so, da imava poltovornjaka in tako sva začela sprejemati ljudi.'' Na poti v bolnišnico s petimi ranjenci, sta opazila reševalno vozilo, ki je nato prevzelo najhuje ranjene. Eden izmed mož, ki je bil ustreljen v hrbet, je kasneje umrl, je dejala Padgettova.