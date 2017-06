Gasilec opisal ognjeni pekel: Ne morem pozabiti krikov otrok, ki so nas klicali na pomoč

Damian Magee je bil eden prvih gasilcev iz gasilske brigade Whitechapel, ki so prihiteli na pomoč, ko so v sredo prejeli klic, da je zagorelo v stolpnici Grenfell Tower v Londonu. O nočni mori, ki jo je tiste noči doživljal s sodelavci, je spregovoril za Sky News.

Ogenj smo videli že na kilometre daleč in ko smo se približevali stolpnici, smo upali in molili, da gori bližnje gradbišče in ne stanovanjska stavba, pripoveduje. Med hitenjem na pomoč jih je oviral promet in cestne zapore, zato so bili v nekem trenutku prisiljeni zapustiti vozilo in teči k stolpnici.

Takrat še niti približno niso vedeli, koliko ljudem je uspelo pobegniti in koliko je ujetih v ognjeni kletki.

Gasilec Damian Magee (desno) je še danes pretresen zaradi vsega, kar je videl in doživel ob londonskem požaru. (Foto: APTN Video)

"Še nikoli nisem videl česa takšnega, bilo je kot v filmu! Ljudje so kričali, slišali smo krike otrok in ljudi na ulici. Še posebej se spominjam enega otroškega glasu, malo višjega od ostalih, ki je neprestano klical na pomoč. Ko so nas videli skozi okna, da prihajamo, so upali, da bomo prišli po njih in jim pomagali."

Ob stavbi so se morali izogibati padajočim razbitinam, ko pa jim je uspelo vstopiti, so med dimom, ki je napolnil vse prostore, naleteli na še hujše prizore. "Bilo je kot vojno območje, plameni so bruhali, razbitine so padale, vse je bilo zadimljeno. Zavedali smo se, da se prostori vse bolj polnijo z dimom, nikjer ni bilo varno."

Po Mageejevih besedah so operaterji prejeli 172 klicev oseb, ki so sporočale, da so ujete in da ne morejo zapustiti svojega doma, oni pa so z njimi ostali na liniji. A do vseh enostavno niso mogli priti. Vedeli so, da zaradi dima ne bodo imeli dovolj kisika, da pridejo do vrha. "Dvigala ni, nemogoče je, da bi z vso opremo na sebi tekli v 24. in 25. nadstropje s kisikom, ki ga imamo."

Policija je do zdaj potrdila 30 smrtnih žrtev požara. (Foto: AP)

To je bila najbolj grozna noč, pravi Magee, a dali smo vse od sebe. "Grozno je, da nismo mogli rešiti vseh. Naše lestve gredo samo do določene višine, naše telo lahko sprejme samo določeno količino toplote, preden odpove. Vsi smo dali od sebe več, kot bi smeli in več, za kolikor smo izurjeni, da damo."

Policija je do zdaj potrdila 30 smrtnih žrtev požara in sporočila, da se boji, da bo ta številka še narasla.