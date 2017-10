Gasol: Je bilo tega res treba? Pique: Lahko zapustim špansko reprezentanco. Guardiola: Ljudje so glasovali, ne ropali banko

(Foto: Twitter)

Referendum o nedvisnosti Katalonije je razgrel tudi čustva španskih športnikov. Brata Gasol, Pep Guardiola, Gerard Pique in številni drugi so podprli Katalonce in tudi obsodili nasilje.

"Je bilo res treba tega? Je bilo nasilje potrebno?" je na Twitterju zapisal košarkar Pau Gasol, ki je referendumsko nedeljo sicer preživel v ZDA, kjer se z ekipo San Antonio Spurs pripravlja na novo sezono.

Njegov brat Marc, ki je na pripravah z Memphis Grizzlies pa je zapisal "zdrava pamet in človečnost morata biti nad vsem. Ne morejo nasilno ravnati z ljudmi, ki želijo mirno izraziti svojo voljo".

Iz Velike Britanije se je oglasil nogometni trener Pep Guardiola, ki je glasoval po pošti. "Žalosten sem. Zakaj so napadlo več sto ljudi, ki so želeli mirno glasovati? Pa saj niso želeli oropati banke. Glasovati so želeli. Potem pa je bilo še rečeno, da so napadli policiste. S čim pa? Z glasovnicami? Nekomu so zlomili prst, ker je šel na volišče. Tisti, ki pravijo, da smo del Španije, so nas napadli," je dejal za katalonski radio. Zveszdniški trener je še dejal, da sam ne bi igral včerajšnje nogometne tekme. Ta se je sicer odvijala pred praznimi tribunami, kar je bil svojevrsten protest nogometašev Barcelone zaradi dogajanja na ulicah Katalonije.

Na tej tekmi je med drugim igral nogometni zvezdnik Gerard Pique, ki je po tekmi dejal, da je bila to najtežja tekma v njegovi karieri. Glede referenduma pa, da je pričakoval, da bodo oblasti skušale preprečiti glasovanje, ne pa tudi, da bodo pri tem tako nasilne. "Zdaj cel svet gleda, kako deluje režim Mariana Rajoya," je ocenil in dodal, da je po tem dogajanju prepad med Katalonijo in Španijo le še večji. Nato pa je v solzah še dodal: "Če je moja prisotnost v reprezentanci problematična, jo lahko še pred svetovnim prvenstvom zapustim."