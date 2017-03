V dveh dneh zaradi lakote v Somaliji umrlo najmanj 110 ljudi, ZN pozivajo k ukrepanju

Antonio Guterres in Mohamed Abdullahi Mohamed v Somaliji (Foto: AP)

"Obstaja možnost, da se izognemo najhujšemu. Potrebujemo množično podporo mednarodne skupnosti, s katero bi lahko preprečili ponovitev tragičnih dogodkov v letu 2011," je dejal Antonio Guterres, ki je davi prispel v somalijsko prestolnico Mogadiš.

Kot je dejal novo izvoljeni somalijski predsednik Mohamed Abdulahi Mohamed, čigar izvolitev je med številnimi Somalci prebudila upanje v stabilnejšo prihodnost v državi, je namen obiska generalnega sekretarja Združenih narodov (ZN), da izkaže podporo in solidarnost s somalijskim narodom v času humanitarne krize. Opozoril je, da se Somalija sooča s sušo, ki bi lahko povzročila veliko lakoto, če v prihodnjih dveh mesecih ne bo deževalo.

Za Somalijo bi to bila že tretja velika lakota v zadnjih 25 letih. Leta 2011 je zaradi velike lakote v Somaliji umrlo okoli 260.000 ljudi.

Trije milijoni ljudi v Somaliji trpijo zaradi suše in lakote. (Foto: AP)

V zadnjih 48 urah zaradi sušnih razmer v Somaliji umrlo najmanj 110 ljudi

Somalija je skupaj z Jemnom in Nigerijo na robu velike lakote, ki so jo medtem že razglasili v Južnem Sudanu. ZN so minuli mesec ocenili, da bi potrebovali 4,1 milijarde evrov za pomoč v teh štirih državah, kjer več kot 20 milijonom ljudi grozi smrt zaradi lakote.

Uradna definicija velike lakote je, kadar ima najmanj 20 odstotkov prebivalstva na prizadetem območju izredno omejen dostop do hrane, akutna podhranjenost je višja od 30 odstotkov in vsak dan zaradi lakote umreta več kot dva človeka na 10.000 prebivalcev.

V Somaliji je suša že povzročila akutne primere driske zaradi onesnažene vode, kolere in ošpic. Skoraj 5,5 milijona ljudi je ogroženih, da bo zbolelo zaradi okužene vode. Somalijski premier Hasan Ali Haire je v soboto objavil, da je v zadnjih 48 urah zaradi izsušitve in akutne driske ob pomanjkanju hrane, zdravil in dostopa do čiste vode, umrlo najmanj 110 ljudi.

"Kombinacija konflikta, suše, podnebnih sprememb, bolezni in kolere je nočna mora," je ob tem v Mogadišu posvaril Guterres.

Odsotnost deževnih obdobjih je resno vplivala tudi že na druge države na vzhodu Afrike, kot sta Etiopija in Kenija, ter velik predel južne Afrike. Na vzhodu Afrike sedaj željno pričakujejo prihod običajno glavnega deževnega obdobja v letu. Če dežja ne bo, se bodo krizne razmere spremenila v katastrofo.