Gepardom resno grozi izumrtje

Po izsledkih raziskave, ki jo je predstavila Nacionalna znanstvena akademija, v Afriki in nekaterih predelih Irana živi le še 7.100 gepardov. Človek jim namreč hitro krči življenjski prostor, zato se živali nimajo več kam umakniti. Kot poroča Al Jazeera naj bi gepardi že izumrli v Aziji.

"To je resnično krizno obdobje za geparde, ki potrebujejo precej prostora za bivanje," je opozorila Sarah Durant, vodja ekipe, ki je opravila raziskavo in specialistka za geparde.

Raziskovalci so navedli, da so med razlogi za izumiranje gepardov poleg izgube habitata tudi ilegalna trgovina z mladiči, kožuhi, napadi gepardov na vaščane in pomanjkanje plena za lov.

Skupina znanstvenikov je zato priporočila, da se geparde prekvalificira v ogroženo vrsto, ne zgolj ranljivo, kakor so na lestvici opisani zdaj.

Gepardom grozi izumrtje zaradi krčenja njihovega življenjskega prostora. (Foto: Reuters)

V Zimbabveju je populacija teh živali padla s 1.500 v letu 1999 na med 150 in 170, so dejali v zimbabvejski skupini za ohranitev gepardov. Od turistov, izvajalcev safarijev ter drugih so naročili številne fotografije in poročila, da bi tako ocenili realno stanje. Intervjuvali so preko 1.000 ljudi, vključno z vaščani in govedorejci.

Kljub krčenju življenjskega prostora še vedno obstajajo zatočišča za geparde, eno takih je v jugozahodni Keniji, pa tudi v nacionalnem parku v Tanzaniji, je dejal Femke Broekhuis. vodja projekta za ohranitev gepardov v kenijski Mari.

Zoologi so še opozorili, da je Angola razvila načrt, kako ubraniti geparde in afriške divje pse pred izumrtjem. Zbrati želijo čim več podatkov o številu gepardov v državi, ki se do tega trenutka s to temo ni pretirano ukvarjala.