'Gladil je moje lase, me božal po vratu in nižje po hrbtu … Otrpnila sem.' Spolno nadlegovanje tudi v Evropskem parlamentu?

(Foto: iStock)

"Iztegnil je roko in mi zaprl pot iz konferenčne dvorane. Otipaval me je po prsih in govoril o moji postavi," slabo izkušnjo ene od mladih uslužbenk Evropskega parlamenta navaja britanski časnik The Sunday Times. Kot poročajo, so prisluhnili zgodbam več žensk, ki so jih nadlegovali starejši evropski poslanci.

Nekatere obtožbe so precej resne, pričajo o hudih kršitvah. Ena od uslužbenk tako pravi, da se je eden od poslancev pred njo celo samozadovoljeval. Druga opisuje trenutek, ko se je znašla z nekim članom parlamenta sama v dvigalu. Stisnil jo je v kot, nato se je začelo nadlegovanje. “Gladil je moje lase, me božal po vratu in nižje po hrbtu,” opisuje. “Otrpnila sem, bila sem prestrašena.” Ko je izkušnjo zaupala sodelavki, ji je ta svetovala, naj ga prijavi. “Tega nisem storila. Preveč sem se bala, da bi izgubila službo, ali pa da bi bila osramočena pred ostalimi in si morda celo uničila kariero,” pripoveduje.

Nespodobna povabila

Podobnih izkušenj zaposlenih v pisarnah Evropskega parlamenta naj bi bilo veliko, a imena večine storilcev ostajajo skrita. Časnik sicer navaja enega od osumljencev, in sicer nekdanjega francoskega okoljskega ministra, 71-letnega Yvesa Cocheta, sicer iz skupine Zelenih. Časnikar Sunday Timesa Bojan Pančevski trdi, da je videl sporočila, ki jih je omenjeni poslanec pošiljal 25-letni asistentki nekega drugega poslanca. V njih je pisal, da bi rad z njo govoril o njenih “strasteh, sanjah in fantazijah”. Po zavrnitvi povabila na večerjo so sledila opozorila. "Vem, da je to kliše - starec nagovarja lepo mlado žensko. Ampak, ali se bojiš, kaj bodo ljudje rekli? Ali te je strah? ... Ali pa morda drhtiš ob slastnem in vznemirljivem pričakovanju?" časnik navaja sporočilo.

24-letna asistentka: Imajo občutek, da lahko počnejo, karkoli jim paše

Neka druga 24-letna asistentka, sicer pravnica po izobrazbi, je opisala pritiske enega najbolj vplivnih nemških evropskih poslancev. Ta naj bi jo zasledoval na zasedanjih, naposled pa je le dočakal trenutek, ko sta bila sama v dvorani. “Iztegnil je roko in mi zaprl pot iz konferenčne dvorane. Otipaval me je po prsih in govoril o moji postavi. /.../ Gre za vprašanje moči. Moja prva reakcija je bila, da sem se vprašala, s čim sem izzvala takšno vedenje. Poslanci pa imajo občutek moči, saj lahko kadarkoli odpustijo asistente, hkrati pa so običajno daleč stran od medijske pozornosti. Tako imajo občutek, da lahko počnejo, karkoli jim paše,” pravi.

(Foto: Reuters)

Pred dnevi so francoski mediji poročali o podobnih poročilih in pričevanjih 27-letne asistentke Jeanne Ponte. Dva tedna po prihodu v Strasbourg leta 2014 je doživela prvo nadlegovanje. “Bili smo na okrogli mizi. Ko sem zapustila sobo, mi je sledil, me dohitel, objel okoli pasu in me vabil na kavo,” pravi. Takrat se je odločila, da bo vsakršno podobno vedenje, vse primere nadlegovanja ali spolnih napadov, ki jih bo bodisi doživela sama bodisi kdo drug iz pisarne, zabeležila v svoj dnevnik. Z javnim opozarjanjem na te primere bi rada dosegla, da bi sodelavke in sodelavci prej spregovorili.