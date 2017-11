Grkom, ki so jim poplave uničile domove, 5000 evrov pomoči

(Foto: AP)

Grška vlada je danes napovedala pomoč za območja, ki so jih v minulih dneh prizadele obsežne poplave. Vsako gospodinjstvo, ki je utrpelo škodo, bo prejelo pomoč v višini 5000 evrov. Število smrtnih žrtev poplav je medtem naraslo na 20, še dva človeka pogrešajo.

"Vsa gospodinjstva, ki so utrpela škodo, bodo prejela nujno pomoč v višini 5000 evrov," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes dejal tiskovni predstavnik grške vlade Dimitris Kanakopulos.

Obilno deževje je prejšnje dni najhuje prizadelo območje zahodno od Aten, in sicer mesta Mandra, Nea Peramos in Megara. Inšpektorji so ocenili, da je bilo tam uničenih okoli tisoč domov in nepremičnin, je še povedal Kanakopulos.

Poleg lastnikov teh nepremičnin bodo denarno pomoč prejela tudi druga območja, vključno z egejskim otokom Simi in deli osrednje in severne Grčije. Grčija bo verjetno zaprosila tudi za pomoč iz solidarnostnega sklada Evropske unije, še navaja AFP.