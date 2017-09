FOTO: Grozi vulkan, ki je nazadnje bruhal leta 1964 in vzel 1500 življenj: Evakuirali 14.000 ljudi

Indonezijskemu otoku Bali preti neposredna nevarnost izbruha vulkana Mount Agung, zaradi česar so morali evakuirati 14.000 okoliških prebivalcev. Oblasti so za vulkan, v okolici katerega sicer živi okoli 80.000 ljudi, izdale opozorilo najvišje stopnje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Oblasti so opozorilo četrte stopnje, ki pomeni neposredno nevarnost izbruha, za orkan v okrožju Karangasem izdale v petek. "Razmere so zaskrbljujoče, obstaja strah pred nenadnim izbruhom," je ob tem dejal vulkanolog Gede Suantika.

Približno 14.000 okoliških prebivalcev je tako moralo zapustiti domove. S tovornjaki so jih prepeljali v začasna bivališča v vladnih poslopjih in športnih dvoranah, nekatera pa so vzpostavili tudi na prostem, je povedal eden od uradnikov v centru za oskrbo ljudi. "Nekateri so s seboj prinesli tudi osebne stvari, med drugim motorje, vzmetnice in celo živino," je še dejal.

(Foto: Thinkstock)

Po navedbah tiskovnega predstavnika pri uradu za upravljanje z izrednimi razmerami Sutopa Nugroha pri evakuaciji sodeluje več kot 10.000 ljudi. "Osredotočeni smo na evakuacijo prebivalcev in zagotavljanje osnovnih potrebščin, kot so hrana, voda in higienski pripomočki," je dodal.

Povedal je še, da Bali ostaja varen za turiste, letališče pa obratuje. "Oblasti bodo izdale zgodnje opozorilo in podale natančne informacije, če bo javnost ogrožena," je poudaril.

3030 metrov visok vulkan, ki je priljubljen med domačini in tujci, je nazadnje bruhal med letoma 1963 in 1964, pri čemer je umrlo 1500 ljudi.

Indonezija sicer leži na območju tihomorskega ognjenega obroča, ki je znano po pogostih potresih in tudi izbruhih vulkanov. V državi je kar 130 aktivnih vulkanov, še navaja dpa.