Grozljivka med Laponci na Norveškem: policija razkrila 151 primerov posilstev in spolnega nadlegovanja

Norveška policija je v manjši skupnosti na Laponskem odkrila kar 151 primerov domnevnih posilstev in spolnega nadlegovanja, med žrtvami naj bi bili tudi otroci.

Razkritje je pretreslo vso državo in zopet sprožilo obtožbe o diskriminatorskem obnašanju norveških oblasti do Samijev, kakor tudi pravijo Laponcem. Prijav o spolnem nadlegovanju in posilstvih policija namreč ni vzela (dovolj) resno, poroča Guardian.

Organi pregona so preiskavo odprli po seriji člankov časnika Verdens Gang, ki je lani objavil 11 pričevanj žensk in moških iz Tysfjorda, kraja tik nad arktičnim krogom z manj kot 2000 prebivalci. Trdili so, da so bili žrtve spolnega napada

Poročilo je sedaj razkrilo 82 identificiranih žrtev, starih med štiri in 75 let, in 92 osumljencev, med njimi so tudi tri ženske. Nekatere osebe se uvrščajo tako med žrtve kot tudi med osumljence kaznivih dejanj.

Večina žrtev je pripadnikov konzervativnega luteranskega gibanja, ustanovljenega na Laponskem v 19. stoletju.

Laponsko skupnost na Norveškem so pretresla posilstva. (Foto: iStock)

Oblasti so dve osebi obtožile desetih spolnih napadov, sledile naj bi tudi nadaljnje obtožbe. Poročilo je kot rečeno razkrilo 151 spolnih napadov, med njimi 43 posilstev, v treh primerih so bile žrtve otroci. Okrog 100 primerov bodo najverjetneje zavrgli zaradi pomanjkanja dokazov, saj so se napadi dogajali vse od leta 1953.

"Policija nima nobenih razlogov za domnevo, da so bila razlog za napade verska ali etnična prepričanja," je dejala policistka Tone Vangen. Je pa hkrati poudarila, da je bila preiskava izjemno zahtevna zaradi določenih navad v tej zaprti laponski skupnosti. Nekateri osumljenci so se na primer zatekli k veri, namesto da bi odgovarjali pred uradnimi oblastmi. Vangenova se je kljub temu opravičila, da policija kljub številnim prijavam ljudem ni verjela in ukrepala že v preteklosti.

Lars Magne Andreassen, ki v Tysfjordu vodi laponski kulturni center, je izrazil ponos nad razkritji, hkrati pa tudi užaloščenost. "Boleče je, da so se ti primeri vlekli tako dolgo. Stvar je zelo resna." Ponosen je, da se je skupnost odločila prekiniti molk. "Žrtve so molčale in molčala je tudi oblast. Ni problematično le, da ima Laponska kup družbenih težav. Dejstvo, da žrtvam ni nihče prisluhnil, je resnično sporno."

Župan Tysfjorda Tor Asgeir Johansen je za NTM povedal: "Gre za majhno skupnost in razkritje bo imelo velik vpliv na vse nas. Razmere so resne."

Na Norveškem živi od 40.000 in 60.000 Laponcev, natančno številko je zaradi etničnega mešanja težko določiti.

Leta 1997 se je zaradi diskriminacije Samijem opravičil tudi norveški kralj Harald.

Njihov način življenja, tesno povezan z naravo, je ogrožen zaradi intenzivnega gozdarjenja in rudarjenja ter vetrnih farm, ki jim krčijo življenjski prostor in onemogočajo preživljanje z lovom na jelene in ribolovom.