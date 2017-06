Haaško sodišče: Nizozemska vlada je delno odgovorna za 300 smrti v Srebrenici

Tudi 22 let po koncu vojne še vedno niso našli in pokopali vseh žrtev srebreniškega genocida. (Foto: AP)

Današnja odločitev je sledila prvostopenjskemu sodišču, ki je v civilnem procesu leta 2014 odločilo, da je Nizozemska odgovorna za uboj okoli 300 Bošnjakov, ki so jih nizozemske modre čelade, ki so varovale Potočare, predale bosanskim srbskim silam julija 1995. Srbske sile so nato moške ubile v genocidu v Srebrenici.

Sodišče je tako odločilo, da je Nizozemska v Srebrenici delovala "delno nezakonito" ter da mora izplačati 30 odstotkov odškodnine družinam 300 žrtev. Višina odškodnine bo določena naknadno. Kot so dodali, ni možno zatrditi, da bi ti ljudje preživeli, če bi ostali v bazi pod zaščito Združenih narodov, zato niso 100-odstotno odgovorni za njihovo smrt.

Poleg tega je sodišče odločilo tudi, da Nizozemska ni odgovorna za smrt beguncev, ki so poiskali zaščito v varni coni Srebrenice in jih je nato ubila vojska bosanskih Srbov.

Tako svojci žrtev, kot nizozemska vlada imajo možnost pritožbe še na Vrhovnem sodišču.

Nizozemski bataljon 'varoval' območje

Kot je znano, so Srebrenico aprila 1993 Združeni narodi razglasili za varovano območje, ki so ga nadzorovale nizozemske modre čelade.

V Srebrenico se je zato med vojno zateklo skoraj 30.000 Bošnjakov iz celotne BiH. Sile bosanskih Srbov pod poveljstvom Ratka Mladića in Radislava Krstića so kljub temu 9. julija 1995 začele ofenzivo na Srebrenico, ki so jo varovale maloštevilne nizozemske modre čelade, vanjo pa vkorakale 11. julija.

Nizozemski bataljon pripadnikov mirovnih sil ZN je bil nameščen blizu Srebrenice, ko je mesto padlo. Bošnjake, ki so se zatekli v bazo ZN, so predali Srbom.

V genocidu v Srebrenici, ki velja za najhujši zločin v Evropi po drugi svetovni vojni, je bilo po podatkih spominskega centra Potočari ubitih več kot 8000 ljudi.