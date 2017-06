Hamburg in vrh G20 - kraj srečanja Putina in Trumpa?

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes dejal, da se bosta ruski in ameriški predsednik Vladimir Putin in Donald Trump "načeloma" srečala na vrhu skupine 20 vodilnih gospodarstev sveta (G20), ki bo 7. in 8. julija v nemškem Hamburgu. To bo prvo srečanje voditeljev dveh svetovnih velesil.

"Načeloma lahko rečemo, da se bosta srečala. Če bosta ob istem času v istem mestu, isti zgradbi in isti dvorani, bi bilo nenavadno, če ne bi spregovorila," je v Moskvi po srečanju z nemškim kolegom Sigmarjem Gabrielom dejal Lavrov.

Če srečanje bo, bosta predsednika razpravljala o različnih vprašanjih, pri čemer Lavrov ni povedal, katera so ta vprašanja. "Predvsem morata normalizirati dialog" med Moskvo in Washingtonom, je ocenil.

Putin in Trump se doslej še nista srečala, čeprav je ameriški predsednik v kampanji pred predsedniškimi volitvami obljubljal izboljšanje odnosov med državama.

Ruski predsednik je že konec marca izrazil pripravljenost za srečanje ob robu vrha G20. Srečanja sicer še v nobeni od prestolnic niso uradno potrdili.