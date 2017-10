Hči ukrajinskega milijarderja povzročila nesrečo, v kateri je umrlo šest ljudi

V Ukrajini se je zgodila huda prometna nesreča, ki jo je povzročila 20-letna Alyona Zaitseva, hči ukrajinskega oligarha in multimilijarderja Vasilya Zaitseva. S svojim avtomobilom znamke Lexus naj bi na semaforju prevozila rdečo luč. V križišču je trčila v VW Touarega, ki je pri zeleni luči pravilno peljal skozi križišče. Zaradi silovitega trčenja je vozilo zavrtelo okoli osi. Deli avtomobila so poleteli v zrak in zadeli mimoidoče pešce. Šest ljudi je umrlo, med njimi tudi 15-letna šolarka. Ženska v sedmem mesecu nosečnosti pa je hudo poškodovana, poroča The Sun.

Na kraj nesreče sta takoj prihiteli dve vozili telesnih stražarjev, da bi Zaitsevo zaščitili pred množico ljudi.

Mimoidoči moški, ki v nesreči ni bil poškodovan in je želel pomagati ranjenim, je kraj dogodka po trku opisal kot "vojno območje".

Po ugotovitvah policije 20-letnica v času nesreče ni bila pod vplivom alkohola. V primeru, da jo bodo prepoznali za krivo povzročitve nesreče, ji grozi do deset let zapora.

Po družbenih omrežjih so že zaokrožila ugibanja, ali se bo mladenka kljub pričam, ki so videle, da je storila prekršek, zaradi vplivnega očeta izognila odhodu v zapor.