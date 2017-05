Hillary Clinton: 'Če bi bile volitve 27. oktobra, bi bila danes jaz vaša predsednica'

Kandidatka demokratov na lanskih predsedniških volitvah v ZDA Hillary Clinton je v torek v New Yorku na dogodku za ženske prevzela odgovornost za poraz na novembrskih volitvah, a dodala, da sta kriva tudi FBI in Rusija, ki se je vpletla v volitve v korist Donalda Trumpa.

Že ameriške obveščevalne agencije so sicer ugotovile, da je Rusija kradla informacije s strežnikov demokratske stranke in jih posredovala WikiLeaksu v objavo. Trumpov direktor obveščevalne agencije Cia je WikiLeaks zaradi tega označil za sovražno agencijo.

Trump trdi, da so to izmišljotine in da je zmagal pošteno, čeprav je dobil tri milijone manj glasov od Clintonove, na kar je nekdanja državna sekretarka v New Yorku tudi opozorila.

"Prevzemam vso odgovornost za poraz. Jaz sem bila kandidatka, moje ime je bilo napisano na glasovnici. Zavedala sem se izzivov in problemov, pa tudi številnih napak, ki smo jih naredili," je bila iskrena Clintonova, nato pa dodala, da je bila na poti k zmagi, dokler se ni zgodil "usodni" 27. oktober.

"Če bi bile volitve 27. oktobra, bi bila danes jaz vaša predsednica," je zatrdila Clintonova, s čimer je mislila na objavo pisma direktorja FBI Jamesa Comeyja kongresnikom 28. oktobra lani. Comey je kongresnike obvestil, da nadaljuje preiskavo elektronske pošte Clintonove, čeprav na koncu niso odkrili nič spornega.

Hillary Clinton kot slavnostna govornica na dogodku za ženske v New Yorku. (Foto: AP)

Do 27. oktobra še na poti do zanesljive zmage, nato pa ...

Clintonova je dejala, da je bila na poti do zanesljive zmage, dokler se ni vpletel FBI skupaj z ruskimi obveščevalci. Zanjo ni nobenega dvoma, da je Vladimir Putin posegel v volitve, da pomaga Trumpu. Nekaj je prispevalo tudi sovraštvo do žensk. "Nekaj ur po objavi videoposnetka o grdem obnašanju Trumpa do žensk so Rusi preko WikiLeaksa objavili, kar so ukradli s strežnikov demokratske stranke. Tega si ne moreš izmisliti," je voditeljici televizije CNN Christiane Amanpour povedala Clintonova.

Ko je Clintonova omenila, da je zbrala kar tri milijone glasov več kot Donald Trump, se je Amanpourjeva pošalila, da bo predsednik verjetno kmalu tvitnil na to temo. "Prav. Bolje to, kot da se meša v zunanjo politiko," je odgovorila Hillary: "Če bi rad tvital o meni, sem vesela, da mu bom zaposlila misli. Veliko problemov imamo, s katerimi bi se moral ukvarjati. Malce manj bi ga morale skrbeti volitve in moja prednost v javnosti, precej bolj pa trenutna situacija v naši državi."

Clintonova trenutno piše knjigo, v kateri bo omenila tudi dogajanje okrog volilnega poraza: "Volitve smo izgubili v zadnjih desetih dneh predsedniške kampanje," je ponovila. Nekdanja predsedniška kandidatka svojo vlogo sedaj vidi kot politično aktivistko, ki bo glasno opozarjala na pereče probleme. "Zdaj sem del "odpora", je še dejala.