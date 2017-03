Hollande svari pred Le Penovo

Francoski predsednik Francois Hollande je v pogovoru za šest evropskih časnikov danes posvaril pred zmago voditeljice skrajno desne Nacionalne fronte Marine Le Pen na predsedniških volitvah v Franciji.





Voditeljica skrajno desne Nacionalne fronte Marine Le Pen. (Foto: AP)

23. aprila bi naj, kot v zadnjih dneh kažejo javnomnenjske raziskave slavila Le Penova, ki pa po napovedih, nima možnosti za zmago v drugem krogu 7. maja. To bi naj dosegel ali neodvisen kandidat Emmanuel Macron ali kandidat konservativcev Francois Fillon, bivši premier. Kljub temu, francoski predsednik ni tako miren. "Obstaja grožnja, da Le Penova zmaga na volitvah. Skrajna desnica v več kot 30 letih ni bila tako visoko v javnomnenjskih raziskavah, a Francija se ne bo vdala," je ob tem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP posvaril trenutni predsednik Francije.



Ogrožena celotna Evropa?



Obletnica rimske pogodbe, skupaj z brexitom in naraščanjem populizma in nacionalizmov so povod za razmislek o prihodnosti Evrope. Kot je v pogovoru z mediji dejal francoski predsednik, nas lahko resno skrbi prihodnost celotne Evrope. Le Penova v svojih predvolilnih obljubah napoveduje odpravo evra kot francoske valute in razpis referenduma o članstvu Francije v Evropski uniji. Francija bi po teh napovedih lahko sledila Veliki Britaniji, obenem pa francoski predsednik opozarja, da se Francija zaveda, da bodo volitve 23. aprila in 7. maja odločale ne samo o prihodnosti države, pač pa tudi o prihodnosti samega evropskega projekta.



Francois Hollande bo v Versajski palači danes zvečer gostil srečanje voditeljev največjih evropskih gospodarstev, med drugim so svojo udeležbo napovedali nemška kanclerka Angela Merkel, španski premier Mariano Rajoy in predsednik italijanske vlade Paolo Gentiloni.