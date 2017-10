Dva mrtva na cestah, dva na morju, Horvatinčić pa spet oproščen. Sin žrtev: Sodba je smešna in nevarna

(Foto: dnevnik.hr)

Tomislavu Horvatinčiću, hrvaškemu podjetniku, je obtožnica očitala, da je z brezglavo vožnjo plovila leta 2011 povzročil smrt italijanskega para. Svoj gliser naj bi vozil z veliko hitrostjo in preblizu obale ter nato zaradi tega silovito trčil v 12-metrsko jadrnico, ki jo je presekalo na pol. Na njej sta bila 61-letnica in 63-letnik iz Padove, ki sta ob tem umrla. Očitek, da je pobegnil in ni pomagal ponesrečencema, pa so sicer črtali iz obtožnice, ko je postalo jasno, da ni bilo nobene možnosti, da bi preživela tako hude poškodbe.

Kljub zgražanju javnosti in družine para, pa Horvatinčić za svoje dejanje ne bo odgovarjal. Tako je odločilo sodišče. Oprostilna sodba sicer še ni pravnomočna.

Federico Salpietro, sin para je za dnevnik.hr povedal, da je nad odločitvijo zgrožen, da je enostavno ne more sprejeti. Sodba je po njegovem smešna in nevarna.

"Osebno sem globoko žalosten, pa tudi zaskrbljen za Hrvaško. Glede na to sodbo lahko vsak, ki stori kaj narobe, reče, da je imel omedlevico," je dejal.

"Niti zdravniki niso mogli potrditi, da je do tega res prišlo. Edina, ki mu je verjela je očitno sodnica, ki pa je torej verjela nekomu, ki že od začetka laže," je dodal. Prepričan je, da je popolnoma neverjetno, da bi Horvatinčić nesrečo res povzročil zaradi omedlevice: "Takoj po nesreči je skupaj s policisti risal skico nesreče. Kako pa bi se vsega tega lahko spomnil, če je vmes omedlel?"

"Je pa očitno doživel "še eno omedlevico", ko je zanikal, da je mene in sestro tožil za 214.397 evrov, zaradi škode na svojem plovilu," je še dejal sin umrlega para.

Pričakuje, da se bo tožilstvo na sodbo pritožilo, kar so že napovedali tudi pristojni.

Koliko ljudi še mora umreti?

Gnev, ker je Horvatinčić oproščen, je velik. Hrvaška družbena omrežja so polna jeznih komentarjev. Ni namreč prvič, da so ljudje v njegovi bližini umrli ali bili poškodovani, on pa jo je odnesel brez kazni.

Že leta 1980 je povzročil prometno nesrečo v kateri je ena oseba umrla in pobegnil s kraja dogodka. Kljub materialnim dokazom in pričam je dobil le šest mesecev pogojne kazni.

Leta 1989 je zaradi njegove neprevidnosti za volanom umrla Nada Petrović. Leto po nesreči so postopek proti njemu ustavili.

Nekaj let kasneje pa je trčil v vozilo s štiričlansko družino. Tudi tokrat ni bilo kazni.

Kar Hrvate še dodatno jezi pa je to, da kljub vsem bolj ali manj znanim prekrškom, Horvatinčić ostaja del hrvaške elite.