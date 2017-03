Hoteli na Hrvaškem bodo v glavni sezoni tudi do 50 odstotkov dražji

Turisti bodo morali letos bolj odpreti svoje denarnice, če bodo želeli počitnikovati na hrvaški obali. (Foto: iStock)

Dopust na Hrvaškem bo letos še nekoliko dražji. Poleg višje stopnje DDV-ja v restavracijah in lokalih ter višjih cestnin bodo turisti morali več odšteti tudi za hotele. Najbolj se bodo podražili hoteli s štirimi in petimi zvezdicami, ki so na vrhuncu sezone polno zasedeni, poroča Dnevnik.hr. Zaradi velikega povpraševanja bi lahko cene hotelskih namestitev zrastle tudi do 50 odstotkov.

Hrvaška ima 1091 hotelov, v katerih je 167 tisoč postelj. "Če bi imeli še od 30 do 40 odstotkov več kapacitet, bi zagotovo vse zapolnili," pravi hrvaški minister turizma Gari Cappelli.

Nekateri hoteli imajo že zdaj tudi do 60 odstotkov rezervacij za najbolj "udarne" poletne tedne. (Foto: iStock)

Za teden dni bivanja v hotelu s petimi zvezdicami, ki je lani na vrhuncu sezone stal pet tisoč kun oziroma približno 674 evrov, bodo letos turisti morali odšteti tudi do sedem tisoč petsto kun, kar je okoli 1010 evrov.

Kot pravijo na Hrvaškem, gostov, ki so pripravljeni plačati takšne vsote, ne primanjkuje. Primanjkuje pa dovolj kakovostnih namestitev, ki bi zadovoljili zahtevnejše goste. Glede na podatke o zgodnjih rezervacijah za poletno sezono so številni hoteli uspeli oddati tudi že do 60 odstotkov svojih sob.