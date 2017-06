Hrvaška začela uporabljati schengenski informacijski sistem. Kolone na mejah bi se lahko skrajšale

Hrvaška začela uporabljati schengenski informacijski sistem. (Foto: Aljoša Kravanja)

Slovenski policisti z optimizmom sprejemajo današnji vstop Hrvaške v schengenski informacijski sistem, s tem pa možnost izvajanja ciljnega namesto sistematičnega nadzora potnikov v eno smer. Na Policijski upravi (PU) Novo mesto pričakujejo, da bo tak način izvajanja mejne kontrole ugodno vplival na skrajšanje čakalnih dob za prestop državne meje.

Kot je povedala Alenka Drenik s PU Novo mesto, bo "po pridobitvi dostopa do schengenskega informacijskega sistema Hrvaške v skladu s smernicami Evropske komisije lahko na izstopu iz Slovenije slovenska policija izvajala ciljno usmerjeno kontrolo državljanov EU in Švice, kar bo po pričakovanjih imelo vpliv na pretočnost prometa na mejnem prehodu. Enako bo lahko hrvaška policija izvajala ciljno usmerjeno mejno kontrolo državljanov EU in Švice na izstopu iz Hrvaške v Slovenijo".

V Zagrebu sicer menijo, da uvajanje schengenskega informacijskega sistema ne bo imelo večjega vpliva na pretočnost prometa potnikov in vozil na mejnih prehodih. So pa iz hrvaške vlade sporočili, da pomeni pridružitev sistemu pomemben korak k izpolnitvi kriterijev za vstop v schengensko območje.

Hrvaški premier Andrej Plenković se je ob tej priložnosti udeležil predstavitve sistema na policijski postaji mejnega prehoda Bregana. Hrvaški varnostni organi namreč od ponedeljka znova izvajajo mejno kontrolo v svojih kabinah na starem mejnem prehodu Bregana in ne več na Obrežju skupaj s slovenskimi.

"To bo omogočalo hkratno obravnavo večjega števila vozil kot sedaj, ko je mejna kontrola potekala le v kabinah na mejnem prehodu Obrežje, kjer hrvaški in slovenski policist nista mogla hkrati preverjati vsak svojega vozila oziroma potnikov," je ob tem pojasnila Drenikova. Tudi po mnenju Zagreba bo to prispevalo k večji varnosti in pretočnosti prometa. Dogovor naj bi predvidoma veljal do 1. oktobra.

Počitnice so tu in z njimi tudi gneča na cestah proti morju

V času počitnic je namreč znova pričakovati gnečo na cestah proti morju in predvsem na mejnih prehodih s Hrvaško. Slovenska policija je sicer obvestila Evropsko komisijo o možnem odstopu od sistematičnega nadzora na mejah do 30. septembra in določila mejne prehode, kjer se ob izpolnjevanju kriterijev lahko izvaja taka mejna kontrola.

Prometno so poleti tradicionalno najbolj obremenjeni konci tedna, in sicer v petek in soboto v smeri iz urbanih središč proti turističnim krajem ter od Avstrije proti Hrvaški, v nedeljo pa v obratni smeri. Dodatno na gostoto prometa vpliva začetek počitnic v drugih evropskih državah.

Tako s 1. julijem začenjajo počitnice med drugim v delu Avstrije, na Češkem in Slovaškem ter delu Nemčije, kaže prometni koledar prometnoinformacijskega centra. Po za zdaj dostopnih informacijah tam sicer trenutno ne poročajo o daljšem čakanju na katerem od mejnih prehodov.