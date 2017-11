Hrvaška vlada prestala interpelacijo

Po maratonski seji večina članov hrvaškega sabora ni podprla odpoklica desnosredinske vlade premierja Andreja Plenkovića. Od navzočih 137 članov jih je za predlog, ki ga je vložila opozicija, glasovalo 59, proti pa 78.

Glasovanje je torej pokazalo, da hrvaška vlada še naprej uživa zaupanje večine parlamenta.

Največja hrvaška opozicijska stranka SDP je postopek za glasovanje o nezaupnici vladi sprožila, ker je želela razčistiti okoliščine, ki so pripeljale do pogodbe med izredno upravo koncerna Agrokor in posojilodajalci na čelu z ameriškim finančnim skladom Knighthead.

Vlada Andreja Plenkovića je prestala interpelacijo. (Foto: dnevnik.hr)

Podpise pod njihovo pobudo so prispevale vse pomembnejše opozicijske stranke, vključno z Mostom neodvisnih list, Živim zidom, Hrvaško kmečko stranko in Državljansko-liberalno zvezo. Kljub temu pa je bilo že med okoli 14-urno razpravo jasno, da nezaupnica ne bo izglasovana.

Predsednik SDP Davor Bernardić je v predstavitvi predloga med drugim vladi očital, da s svojimi potezami izpostavila Hrvaško tveganjem. "Pogodba je obšla hrvaške zakone kot tudi ustavno zaščito vseh upnikov. Gre za čisto diskriminacijo, da je Knighthead vstopil v Agrokor in svet upnikov," je dejal ter povedal, da je ameriški sklad imel zaupne informacije.

Po njegovih besedah so Američani kupili obveznice Agrokorja po srečanju z izrednim pooblaščencem hrvaške vlade za koncern Antejem Ramljakom. Ponovil je, da je HDZ "mrhovinarskim skladom" omogočila prevzem nadzora nad koncernom ter da ima HDZ največjo odgovornost za dolgoletno rast Agrokorja do orjaka, ki grozi celotnemu gospodarstvu.

Premier in predsednik HDZ Plenković je na seji ponovil oceno, da je vlada povlekla najboljšo možno potezo v času, ko je Agrokorju grozil stečaj, ki bi pomenil zapiranje več tisoč delovnih mest in vprašljivo redna oskrba vseh mest ob obali Jadrana v poletni turistični sezoni.

Pri tem so ga podprli poslanci HDZ in vladajoče večine, ki so zanikali očitke, da izredna uprava Agrokorja dela v prid ameriškega finančnega sklada Knighthead Capital Management. Ameriški finančniki so največji posojilodajalci v roll up posojilu, ki ga je junija dobila izredna uprava koncerna za vrnitev dolgov dobaviteljem ter pripravo na turistično sezono. Obtožili so opozicijo, da zastopa enaka stališča kot dolgoletni predsednik uprave koncerna Ivica Todorić, ki v Londonu čaka na odločitev sodišča o izročitvi Hrvaški. V skupini 15 oseb je namreč prvoosumljeni domnevnih finančnih malverzacij v Agrokorju.

Pred glasovanjem je Bernardić dejal, da "so maske padle", vladi pa da ni uspelo konkretno odgovoriti na zastavljena vprašanja.

Za izglasovanje nezaupnice bi bilo potrebnih 76 glasov, premier Plenković pa je bil že pred začetkom današnje seje prepričan, da ima vlada zagotovljeno podporo 78 poslancev, kar se je tudi pokazalo ob glasovanju.

Prav toliko, 78 glasov podpore je ob ločenem glasovanju o zaupnici nato dobila tudi ministrica, pristojna za socialne zadeve, Nada Murganić. Za njeno razrešitev je bilo 49 poslancev sabora.