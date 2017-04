Hrvaška vlada razpada? Premier odstavil tri ministre, ki niso želeli podpreti finančnega ministra

Plenković je zaščitil finančnega ministra. (Foto: AP)

Hrvaški premier Andrej Plenković je na današnji seji vlade odstavil tri ministre partnerske stranke Most neodvisnih list, ki niso soglašali z odločitvijo vlade o podpori ministru za finance Zdravku Mariću v parlamentarnem postopku za glasovanje o njegovi nezaupnici.

Plenković je zahteval podporo vlade nestrankarskemu ministru Mariću. Temu so nasprotovali ministri za notranje zadeve, pravosodje ter gradbeništvo in energetiko Vlaho Orepić, Ante Šprlje in Slaven Dobrović. Po glasovanju je Plenković sredi vladne seje nepričakovano naložil tajnici vlade, naj pripravi dokumente za njihovo razrešitev.

Konflikt interesov pri reševanju Agrokorja

Vlada je danes podprla Marića, potem ko je SDP prejšnji teden sprožila postopek za glasovanje o nezaupnici Mariću zaradi njegovega domnevnega konflikta interesov pri vladnih potezah glede reševanje usode koncerna Agrokor in morebitne Marićeve odgovornosti pri spornih poročilih o poslovanju živilske družbe, v času, ko je bil njen direktor za strategijo in kapitalski trg.

Plenković je zavrnil vse očitke opozicije ter izpostavil, da je bil Marić eden od 25 direktorjev v Agrokorju ter da ni bil lastnik niti pristojen za domnevno sporna finančna poročila.

Odločitev hrvaškega premierja bo zagotovo vplivala na odnose v vladi s stranko Most, ki je s svojimi potezami prispevala k rušenju prejšnje vlade HDZ in Mosta.

Predsednik hrvaškega sabora in Mosta Božo Petrov je danes novinarjem v saboru dejal, da vlada ni več stabilna, a je odločitev o njeni usodi v rokah Plenkovića. Ocenil je, da je premier in predsednik HDZ Plenković začel z rušenjem vlade.

"Most ne more in ne bo rušil vlade, a ministra Marića ne bomo podprli", je dejal Petrov.

Poudaril je, da Plenković poskuša razrešiti tri uspešne ministre zaradi Marića, ki "objektivno ne more biti finančni minister". Pojasnil je, da Marić kot nekdanji direktor v Agrokorju ne more sodelovati pri finančnih odločitvah na to temo, kar ogroža finančno stabilnost države. Petrov meni, da vlada ne more odstaviti treh ministrov brez njegovega sopodpisa kot predsednika sabora ali brez saborske razprave, a zakon o vladi tega ne predvideva. Petrov lahko sproži parlamentarno razpravo na to temo.

Most ima v Plenkovićevi vladi še podpredsednika vlade in ministra za upravo Ivana Kovačića.