Hrvaški dobavitelji Agrokorja dobili podporo hrvaške vlade

Hrvaška vlada podpira prizadevanja dobaviteljev za sodelovanje pri pripravi načrtov prestrukturiranja in poslovanja največje hrvaške družbe, je po srečanju z dobavitelji Agrokorja poudarila podpredsednica vlade in ministrica za gospodarstvo Martina Dalić.

Povedala je, da so dobavitelji "zelo jasno in odprto povedali, da si želijo bolj odprte in jasne komunikacije s koncernom in bankami upnicami".

V Agrokorju upajo, da bo Sberbank podpisala posojilno pogodbo, ki bo zagotovila likvidnost družbe. (Foto: Kanal A)

"Hrvaška vlada v celoti podpira njihova prizadevanja, ker so dobavitelji izjemno pomemben segment za poslovanje koncerna in celotnega hrvaškega gospodarstva. Njihova prizadevanja in dejavnosti, da bi zagotovili reden pretok blaga, so pomembni tudi za prihodnost Agrokorja," je še dodala Dalićeva.

Zato dobavitelji pričakujejo, da bodo sodelovali in da bodo seznanjeni z vsemi procesi, ki potekajo v koncernu, pa tudi pri načrtu prestrukturiranja Agrokorja in pri načrtih katerih koli poslovnih sprememb. Poudarila je, da vlada tudi pri tem podpira dobavitelje, ker je stabilnost in gotovost Agrokorja v veliki meri odvisna tudi od njih.

Ocenila je, da je današnje srečanje potekalo v odprtem in konstruktivnem dialogu, zato pričakuje, da se bodo podobni pogovori nadaljevali med dobavitelji in koncernom. Dalićeva je tudi ponovila pričakovanja hrvaške vlade, da bo Agrokor kmalu našel rešitev, ki bo zagotovila stabilnost in varnost za zaposlene in tudi dobavitelje.

"Ob tem ne mislim samo na tiste, ki so se udeležili današnjega srečanja, temveč posebej na manjše dobavitelje, ki se ne morejo sami spopadati s tem problemom," je izpostavila.

Agrokor ima do hrvaških dobaviteljev za več kot dve milijardi evrov obveznosti

Na Hrvaškem pričakujejo, da bosta Agrokor in ena njegovih največjih upnic, ruska banka Sberbank, danes podpisala posojilno pogodbo, ki bo zagotovila likvidnost največje hrvaške družbe v naslednjih treh mesecih.

Iz Sberbanka so danes znova potrdili, da bodo dodatno financirali tekočo likvidnost Agrokorja ter da problem rešujejo v sodelovanju z rusko banko VTB in drugimi ključnimi bankami upnicami. Ponovili so tudi, da niso zainteresirani za lastniški delež v Agrokorju.

Hrvaški mediji so danes poročali, da poskuša lastnik Agrokorja Ivica Todorić obdržati vpliv v koncernu ter da se je v ponedeljek srečal s predstavniki kitajske industrijske in komercialne banke ICBC, ki je zainteresirana za vlaganja na Hrvaškem. Po navedbah tednika Nacional je neimenovani član družine Todorić neuradno potrdil, da so se pripravljeni pogajati o prodaji polovice Agrokorja.

S predstavniki ICBC se je v ponedeljek srečal tudi hrvaški minister za finance Zdravko Marić, ki je na ministrski položaj prispel iz Agrokorja. Marić je danes izjavil, da se niso posebej pogovarjali o Agrokorju, čeprav je predstavnike ICBC seznanil s krizo, v kateri je koncern.

Potrdil je, da ima ICBC sklad, preko katerega namerava vlagati v različne poslovne projekte v vzhodni Evropi. Marić ni želel ne zanikati ne potrditi, ali bo kitajska banka vključena v reševanje poslovnih problemov Agrokorja.