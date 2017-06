Hrvaški premier v Bruslju odločno glede arbitraže: Hrvaška je izstopila, ta primer je zaključen

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Andrej Plenković, hrvaški premier (Foto: AP)

Andrej Plenković, hrvaški premier, je danes v Bruslju svoji politični družini, najvplivnejši evropski stranki, desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP), predstavil hrvaška stališča glede arbitraže. Hrvaška je iz arbitraže izstopila, končna sodba zanjo ne bo zavezujoča, je poudaril. Člana politične družine EPP sta sicer med drugimi nemška kanclerka Angela Merkel in predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Vrha EU se udeležuje tudi slovenski premier Miro Cerar, ki ob robu dogajanja pri glavnih evropskih akterjih išče podporo v pričakovanju sodbe o vprašanju meje s Hrvaško.

Hrvaška se je leta 2015 odstopila od arbitražnega procesa, končna sodba zanjo ne bo zavezujoča, proces je bil "nepovratno kompromitiran", ta primer je zaprt, je Plenković ponovil znana hrvaška stališča.

Na vprašanje, ali po razglasitvi sodbe pričakuje zaostritev odnosov med državama, je odgovoril, da pričakuje predvsem veliko živahnosti v medijih, ter ob tem izpostavil, da sta Slovenija in Hrvaška resni in prijateljski sosedi. Hrvaška je pripravljena na nadaljnje pogovore in iskanje rešitve v nekem drugem okviru, je še ponovil.

Kaj bo storila Hrvaška, če Evropska komisija prizna sodbo?

Na vprašanje, kaj bo Hrvaška storila, če bo Evropska komisija priznala sodbo, pa Plenković odgovarja, da je to hipotetično vprašanje.

Vprašanje meje je dvostransko vprašanje in v glavnem vprašanje mednarodnega prava, le v manjših vidikih je povezano z evropskim pravnim redom, je še izpostavil hrvaški premier.