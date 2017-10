Hrvaški turizem se veseli rekorda: prvič 100 milijonov turističnih nočitev v enem letu

(Foto: Thinkstock)

Hrvaški turizem je minuli konec tedna dosegel dolgo pričakovani rekord. Število turističnih nočitev, ki jih beležil informacijski sistem eVisitor, se je prvič v zgodovini v posameznem letu povzpelo do 100 milijonov.

Hrvaški minister za turizem Gari Cappelli je poudaril, da je "velika in zgodovinska številka" potrdila Hrvaško kot turistično uspešnico na mednarodnem turističnem trgu.

"Rezultat je tudi potrdil, da se turizem Hrvaški ni le zgodil, temveč da gre za rezultat kakovostnega načrtovanja, oglaševanje in organiziranega celoletnega dela. Hrvaška ni samo poletna destinacija, kar dokazujejo tudi številne nove in kakovostne ponudbe ter odlični rezultati pred in po osrednji poletni sezoni," je na odprtju prireditve Istra Gourmet Festival dejal Cappelli, ki je v Rovinju obiskal tudi gradbišče hotela Park in marine.

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes v Zagrebu ob robu konference o strategiji hrvaške vlade za uvedbo evra izrazil zadovoljstvo zaradi rekordnega števila turističnih nočitev. Pričakuje, da bo Hrvaška letos ustvarila približno 11 milijard evrov prihodkov od turizma.

V prvih devetih mesecih so v državi našteli 97,2 milijona turističnih nočitev, kar je 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Po podatkih hrvaške centralne banke z začetka oktobra so prihodki od turizma v letošnjem prvem polletju dosegli 2,728 milijarde evrov, kar je 285 milijonov evrov oz. 11,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Leta 2015 je Hrvaška s turizmom zaslužila nekaj več kot deset milijard evrov.