VIDEO: Grabar Kitarovićeva in Vučić iskala pot v prihodnost, na ulicah pa protestniki opozarjali na preteklost

Kljub sneženju in nizkim temperaturam je v Zagrebu danes vroče. Namreč, hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović je sprejela srbskega predsednika Aleksandra Vučića, zaradi česar so se že zjutraj v središču hrvaške prestolnice na množičnem protestu zbrali člani združenja vdov padlih hrvaških vojakov in vojnih invalidov. Osrednji del protesta, ki se je začel ob 10. uri, je potekal na Trgu bana Josipa Jelačića v Zagrebu, sprva pa je bil načrtovan na Trgu svetega Marka med poslopjema vlade in sabora, a je hrvaška policija iz varnostnih razlogov začasno omejila dostop tja.

Na protestu se je zbralo nekaj sto protestnikov, ki so nasprotovali današnjemu uradnemu obisku Vučića na Hrvaškem zaradi njegovih velikosrbskih izjav med vojno na Hrvaškem, ki so jih tudi predvajali na shodu.

'Srbija mora odgovarjati za genocid na Hrvaškem in plačati vojno odškodnino'

To je vsebina enega od transparentov, ki so jih nosili protestniki. Ti so medijem povedali, da jih ne zanima morebitno Vučićevo opravičilo zaradi vloge v vojni na Hrvaškem, temveč zahteve hrvaških predstavnikov do Srbije, predvsem odškodnina zaradi razdejanja, ki so ga povzročili Srbi med vojno na Hrvaškem, ter, kot so zapisali, odgovornost za genocid na Hrvaškem.

Srečanje Vučića in Grabar Kitarovićeve je ujezilo hrvaške vojne veterane. (Foto: AP)

Protestniki nosijo gesla v spomin na tragedijo mesta Vukovar iz leta 1991, prav tako protestirajo proti hrvaški predsednici Grabar Kitarovićevi, ker da jih je "izdala" z vabilom Vučiću na dvodnevni obisk. Videti je zastave hrvaške obrambne zveze (HOS), na katerih je zloglasni ustaški pozdrav Za dom spremni. Ustaški pozdrav so na shodu vzklikali nekateri izmed govorcev in zbranih.

Med protestniki je bilo tudi nekaj saborskih poslancev iz vladajoče stranke HDZ in opozicijske stranke Most neodvisnih list.

Vojni veterani od Vučića zahtevajo opravičilo in odškodnino za škodo, ki so jo povzročili med vojno za domovino. (Foto: Nova TV)

Protestniki, ki so z negodovanjem sprejeli obvestilo policije o prepovedi shoda pred poslopjema vlade in sabora na Trgu svetega Marka, so z govorniškega odra napovedali, da se bodo napotili v tej smeri, dokler jih policija ne bo ustavila. Številne policijske enote so tako v pripravljenosti ob Trgu svetega Marka.

Grabar Kitarovićeva in Vučić v Zagrebu o številnih spornih vprašanjih

Grabar Kitarovićeva in Vučić sta na skupni novinarski konferenci v uradu hrvaške predsednice izpostavila, da se nista pogovarjala o "bremenih zgodovine" obeh držav, ampak sta poskusila iskati pot v prihodnost, ki bo zagotovila varnost in blaginjo vsem državljanom.

Hrvaška predsednica se je zavzela za nadaljevanje pogovorov. Državi sta po njenih besedah sposobni dvostransko reševati odprta vprašanja brez mednarodnih pritiskov. Dejala je, da se z Vučićem nista strinjala o mnogih odprtih vprašanjih med državama, a je določene premike možno pričakovati pri iskanju pogrešanih oseb iz vojne na Hrvaškem.

Srbska delegacija je sicer danes posredovala podatke o usodi treh oseb hrvaške nacionalnosti, izročili so tudi matične knjige iz kraja Dvor na Hrvaškem.

Grabar Kitarovićeva se je zahvalila Vučiću zaradi uveljavitve sklepov iz subotiške deklaracije, s katerimi so izboljšali življenje hrvaški skupnosti v nekaterih delih Vojvodine, a pričakuje premike tudi, ko gre za udeležbo predstavnikov hrvaške manjšine v parlamentarnem življenju Srbije na državni in lokalni ravni. Dotaknila sta se tudi sodelovanja v pravosodju.

Hrvaška podpira prizadevanja Srbije za vstop v Evropsko unijo

Poudarila je, da Hrvaška podpira prizadevanja Srbije za vstop v Evropsko unijo ter da so dobri odnosi med državama ključni tudi za varnost na jugovzhodu Evrope. Prav tako je dejala, da ni treba dovoliti osebam s političnega roba, da bi narekovali odnose med državama.

Kot možnost za sodelovanje v konkretnih skupnih projektih pa sta z Vučićem izpostavila posodobitev železniške proge med Zagrebom in Beogradom.

Vučić je med drugim izjavil, da imata državi popolnoma različna stališča, ko gre za reševanje spora o meji ob Donavi. Hrvaška vztraja pri katastrskih mejah, Srbija pa si prizadeva za sredinsko črto po strugi Donave.

Srbski predsednik je izpostavil, da bosta državi zahtevali pomoč mednarodnih sodnih in arbitražnih teles, če v dveh letih ne bosta uspeli dvostransko rešiti spora o meji, ker gre za eno ključnih odprtih vprašanj. Ne pričakuje, da bo Hrvaška ovirala srbska pristopna pogajanja z EU.

Kot je izpostavil, so se v Srbiji dogovorili, da v naslednjih sto dneh srbski predstavniki ne bodo žalili Hrvaške niti njenih predstavnikov, da bi tudi na ta način poskusili ustvariti vzdušje za izboljšanje odnosov. Povedal je, da se ni obremenjeval z današnjimi protesti proti njegovemu obisku v Zagrebu. Še enkrat je poudaril, da ni četnik ter da nihče iz njegove družine v zgodovini ni bil četnik niti nihče ni storil vojnih zločinov.

Zahvalil se je Grabar Kitarovićevi za prisrčen sprejem in odkrite pogovore, kot tudi za posredovanje pri organizaciji srečanja z zagrebškim nadškofom Josipom Bozanićem, s katerim se namerava danes pogovarjati o izboljšanju odnosov med katoliškimi in pravoslavnimi verniki v obeh državah.

Vučić se bo med dvodnevnim uradnim obiskom na Hrvaškem danes srečal tudi s predsednikoma hrvaške vlade in sabora Andrejem Plenkovićem in Gordanom Jandrokovićem. Z Grabar Kitarovićevo se bosta udeležila tudi popoldanskega hrvaško-srbskega gospodarskega foruma. V torek pa bo med drugim obiskal srbsko skupnost v sisaško-moslavški županiji.