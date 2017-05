Hrvati prvič zaplenili Uberjev taksi: inšpektorji naročili prevoz, se usedli v avto in ga napotili na carinski terminal

(Foto: AP)

Na hrvaškem ministrstvu so povedali, da so med nadzorom javnega cestnega prometa začasno odvzeli avtomobil enemu Uberjevih voznikov. Gre za prvo zaplembo avtomobila Uberjevih partnerjev na Hrvaškem, potem ko je plačal več 100.000 evrov kazni zaradi neurejenega statusa njegovih voznikov.

Prek Uberjeve mobilne aplikacije so naročili vožnjo, ko se je voznik pripeljal po njih, so se usedli v avto, predstavili in mu naročili, naj avto odpelje na carinski terminal, kjer hranijo zaplenjena vozila. Avtomobil bodo vrnili po sklenitvi postopka na sodišču, ki ga bodo sprožili zaradi kršitve zakona v delu, ki se nanaša na prevoz potnikov v mednarodnem prometu.

Uber je na Hrvaškem od konca leta 2015 in prvo leto je posloval brez večjih težav. Inšpekciji nadzor se je okrepil po protestih ostalih ponudnikov taksi storitev v Zagrebu. Pristojne hrvaške inšpekcije so nato vsak mesec v povprečju kaznovale med 50 in 100 Uberjevih voznikov. Poleg denarnih kazni so začasno odvzemali registracijske ploščice z vozil Uberjevih partnerjev.

Uber plačuje kazni, ki jih prejmejo vozniki. Doslej že okoli 333.000 evrov

Uber je pred kratkim objavil, da je doslej plačal približno 2,5 milijona kun (333.000 evrov) kazni, ker njegovi vozniki niso imeli ustreznih dovoljenj za opravljanje javnega cestnega prometa. Svojim voznikom partnerjem pa zagotavlja vso denarno in pravno pomoč.

Prva zaplemba avtomobila za Uberjeve storitve na Hrvaškem se je zgodila med pripravo sprememb zakona o javnem cestnem prometu, ki naj bi uredil poslovanje Uberja na Hrvaškem ali pa ga dokončno prepovedal, kar si želijo ostali taksi vozniki.

Uber ima na Hrvaškem približno 1500 partnerskih voznikov, za prihajajočo osrednjo turistično sezono pa iščejo še približno 2000 voznikov. Imajo več kot 100.000 uporabnikov.