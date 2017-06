Hrvati v drugem krogu lokalnih volitev, še posebej napeto je v Splitu in Zagrebu

Na Hrvaškem potekajo lokalne volitve. (Foto: Reuters)

Na Hrvaškem se bodo danes odločili, kdo bo dobil štiriletni mandat za vodenje županij, mest in občin v več kot 160 enotah regionalne in lokalne samouprave. Drugega kroga hrvaških lokalnih volitev se je do 11.30 udeležilo 14,8 odstotka volivcev, je sporočila hrvaška državna volilna komisija. Ob 7. uri se je odprlo nekaj manj kot 4500 volišč za približno 2,8 milijona polnoletnih državljanov. Najbolj negotove so županske tekme, posebej v Splitu, zanimivo bo tudi v Zagrebu.

Današnja udeležba je za približno odstotno točko nižja, kot je bila ob istem času v prvem krogu lokalnih volitev 21. maja. V primerjavi z drugim krogom lokalnih volitev leta 2013 je bilo danes v dopoldanskih urah nekoliko več volivcev.

V prvemu krogu lokalnih volitev 21. maja niso izvolili županov v štirih največjih hrvaških mestih – Zagrebu, Splitu, Reki in Osijeku, pozornost javnosti je usmerjena tudi na izide v Dubrovniku, Varaždinu, Metkoviću in še nekaterih mestih.

Večina kandidatov je pohitela na volišča takoj po njihovem odprtju, v prvih urah današnjih volitev pa so glasovali tudi vodilni hrvaški politiki. V svojih izjavah so pozvali volivce, naj se v čim večjem številu udeležijo današnjih volitev.

Hrvaški premier in predsednik HDZ Andrej Plenković je med današnjim glasovanjem v Zagrebu državljanom sporočil, naj se odločijo za tiste, ki bodo najbolje izpolnili njihova pričakovanja. "Zmagovalci bodo imeli veliko odgovornost," je za medije izjavil Plenković.

Državna volilna komisija bo prve neuradne in nepopolne izide objavila kmalu po zaprtju volišč ob 19. uri.