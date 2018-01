FOTO in VIDEO: Vzrok za iztirjenje vlaka bi lahko bila 20-centimetrska luknja na tirih

Na obrobju Milana, med krajema Pioltello in Segrate, se je malo pred 7. uro zjutraj zgodila huda nesreča. Iztiril se je potniški vlak s petimi vagoni, ki je bil na poti iz Cremone v Milano.

Na kraj nesreče je prihitelo več deset reševalnih vozil, gasilcev in policistov, ranjence so v bolnišnico odvažali tudi s helikopterjem. S fotografij in posnetkov je razvidno, kako so iz razbitin vlekli ljudi. Po besedah vodje policije Marcella Cardone so uspeli rešiti vse, ki so bili ujeti v zveriženih vagonih.

V nesreči so umrle najmanj tri osebe, okoli sto pa je poškodovanih, pet med njimi huje, poroča La Stampa.

'Luči so ugasnile, ljudje so začeli kričati'

"Slišali smo glasen hrup pločevine, potem je vlak naglo zavrl. Občutek je bil kot na vrtiljaku. Luči so ugasnile, zunaj je bilo še temno. Ljudje so začeli kričati, jokati, jaz sem objela Luco, prijatelja, ki sem ga vsako jutro srečevala na vlaku. Mi, ko smo bili čisto zadaj, smo jo dobro odnesli, z nekaj praskami in odrgninami, tiste spredaj pa je zdrobilo kot sardine v konzervi," je opisala 32-letna Tatiana.

"Ponavadi je bil vlak čisto poln. Danes pa, vsaj v našem vagonu, ni bilo ljudi, ki bi stali, kar je preprečilo še večjo tragedijo. Slišal sem, kako so ljudje v vagonih pred nami kričali. Že leta se vozim s tem vlakom, pa česa takšnega še nisem doživel," pa je povedal 40-letni Luca.

Za nesrečo kriv manjkajoči del tirov?

Vlak naj bi peljal približno s hitrostjo 100 km/h, ko se je zgodila nesreča, pa so se iztirili samo sredinski vagoni, ne pa tudi tisti na začetku in koncu. Po iztirjenju je peljal še cela dva kilometra, dokler se eden od vagonov ni zaletel v električni drog.

Vzrok za nesrečo še ni znan, predvideva pa se, da je šlo za nekakšno okvaro na tirih. "Odkrili smo tehnično napako, a strokovnjaki zadevo še preverjajo," je še dejal Cardona. Italijanski mediji poročajo, da so tik pred mestom nesreče opravljali vzdrževalna dela, zaradi česar je na tirih manjkal približno 20 centimetrov dolg kos železa.

Po dogodku so italijanske železnice do nadaljnjega ustavile ves železniški promet med Milanom in Brescio.