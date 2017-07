Huda vročina tako pri nas kot v sosednjih državah: ponekod tudi 40 stopinj Celzija

V najtoplejšem delu dneva strokovnjaki priporočajo, da se umaknete v hladnejše prostore ali vsaj v senco in da pijete dovolj tekočine. Poskrbite pa tudi za živali.

Pri nas bodo danes in prihodnje dni najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj Celzija. Toplotna obremenitev bo največja predvsem po nižinah v notranjosti Slovenije, opozarjajo na Agenciji za okolje (Arso). Ve nedeljo se bo sicer nekoliko povečala verjetnost popoldanskih in večernih neviht, v ponedeljek bo precej jasno in vroče, nevihte pa bodo malo verjetne.

V Zagrebu najtopleje v 100 letih

Vroče je tudi pri naših južnih sosedih. Ponekod bi lahko temperature v prihodnjih dneh dosegle tudi 37 ali 38 stopinj Celzija. Njihova meteorološka služba opozarja, da se bodo do ponedeljka temperature le še dvigale. Ob morju bodo temperature do 35 stopinj Celzija, še višje - tudi do okoli 38 stopinj Celzija - pa bodo temperature na vzhodu države. Olajšanja za prebivalce in turiste ne bo prinesel niti temni del dneva, saj se tudi ponoči temperature ponekod - predvsem ob morju - ne bodo spustile pod 24 stopinj Celzija.

Hrvaški vremenoslovci menijo, da bodo v Zagrebu padali rekordi, visoke temperature pa naj bi vztrajale do srede ali celo četrtka. V Zagrebu bodo po napovedih v nedeljo, ponedeljek in v sredo temperature nad 36 ali 37 stopinj Celzija.

Tako so se lemurji hladili v madžarskem živalskem vrtu. (Foto: AP)

Rumeni alarm zaradi vročine tudi v BiH

Tudi vremenoslovci v Bosni in Hercegovini opozarjajo na visoke temperature. Ta konec tedna pa vse do prihodnjega petka pričakujejo temperature od 31 do 38 stopinj Celzija, na nekaterih območjih bi lahko termometri kazali tudi 40 stopinj Celzijo.

Tudi v Srbiji huda vročina

Podobno vroče bo tudi v Srbiji, kjer so prav tako kot v BiH zaradi vročine izdali rumeni alarm. Vročina je namreč lahko za posameznike - predvsem starejše, bolnike in otroke - usodna. V osrednji in južni Srbiji so izdali celo oranžni alarm.

Od sobote dalje bodo po večjem delu Srbije od 32 do 37 stopinj Celzija, med ponedeljkom in sredo pa bo še topleje, in sicer med 35 in 40 stopinjami Celzija bodo merili termometri, napovedujejo srbski vremenoslovcu.