Hude razmere v Jemnu: 'Soočamo se z najhujšim izbruhom kolere na svetu'

Jemen se sooča z najhujšim izbruhom kolere na svetu, opozarjajo Združeni narodi. Število sumov primerov okužbe s to nalezljivo boleznijo je v tej državi, ki jo pretresajo spopadi, preseglo 200.000, sta v izjavi zapisala Sklad ZN za otroke (Unicef) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

V Jemnu je za kolero doslej umrlo več kot 1.300 ljudi, med njimi je četrtina otrok. Število smrtnih primerov naj bi še naraslo, opozarjata obe specializirani agenciji ZN.

"Soočamo se z najhujšim izbruhom kolere na svetu," sta v soboto objavljeni skupni izjavi zapisala direktorja Unicefa in WHO, Anthony Lake in Margaret Chen.

"V samo dveh mesecih se je kolera razširila na skoraj vse administrativna ozemlja države, ki jo pretresa vojna," opozarjata organizaciji, ki ocenjujeta, da v povprečju zabeležijo 5.000 novih primerov okužbe s kolero na dan, poroča britanska mreža BBC.

V Jemnu je za kolero umrlo več kot 1.300 ljudi. (Foto: AP)

Kolera je izjemno nalezljiva bakterijska okužba, ki se širi z onesnaženo hrano in vodo. Obvladovanje bolezni je v Jemnu še posebej zapleteno, saj zaradi vojne med uporniškimi Hutiji in vladnimi silami, ki imajo podporo Savdske Arabije, več kot polovica zdravstvenih ustanov ne deluje.

ZN so opozorili, da zaradi zrušenega zdravstvenega sistema in sistema oskrbe z vodo več kot 14,5 milijona ljudi v Jemnu nima stalnega dostopa do čiste vode, kar še povečuje nevarnost okužbe s kolero.