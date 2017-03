Identiteta umorjenega Kim Džong Nama potrjena, bo njegov sin naslednja tarča?

Malezija je s pomočjo vzorca DNK njegovega otroka potrdila identiteto umorjenega Kim Džong Nama, polbrata severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, je sporočil namestnik malezijskega premierja Ahmad Zahid Hamidi, drugih podatkov pa ni razkril.

Kim Jong Nam je 13. februarja umrl po napadu z živčnim strupom VX na letališču v Kuala Lumpurju, kjer je čakal na let za Macao. Seul je za njegovo smrt okrivil Pjongjang, a Severna Koreja te navedbe zavrača in doslej ni niti potrdila identitete umorjenega, ki je sicer imel pri sebi potni list na ime Kim Čol.

Kim Džong Un in Kim Džong Nam (Foto: AP)

Umor je sprožil oster spor med Malezijo in Severno Korejo. Obe sta izgnali veleposlanika druga druge in državljanom druge države prepovedali odhod. Pjongjang je preiskavo malezijskih oblasti označil kot poskus škodovanja njihovemu režimu in vztrajal pri tem, da je Kim najverjetneje umrl zaradi srčnega napada.

Umora sta obtoženi dve ženski, Vietnamka in Indonezijka. Posnetek nadzorne kamere prikazuje, kako se približata žrtvi in ji na obraz potisneta krpo. Obe zatrjujeta, da sta mislili, da sodelujeta v televizijski potegavščini

Kimova soproga in otroci, ki so živeli v izgnanstvu na Macau, so po umoru izginili. Obstaja strah, da bi bil lahko Kimov sin, 21-letni Kim Han Sol, naslednja tarča.