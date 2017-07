Indijski guru bo lahko 'večno meditiral' v zamrzovalniku

Sledilci guruja Ashutosha Maharaja, ustanovitelja misijona Prebujenja božanske svetlobe, verjamejo, da njihov duhovni voditelj ni mrtev: "Medicinska znanost stvari ne razume kakor jogijska znanost. Počakajmo, pa bomo videli," je kmalu po njegovi smrti britanskim medijem povedal njihov predstavnik za stike z javnostjo Swami Vishala.

Privženci so vodjo zamrznili, saj verjamejo, da je v globokem meditativnem stanju, iz katerega se bo nekoč "prebudil nazaj v življenje". Maharaj naj bi umrl zaradi srčnega zastoja, kar so takrat potrdili tudi zdravniki, a njihove ugotovitve zavračajo.

Sodna odločitev je tako končala sodni spor med gurujevimi privrženci in Dalipom Kumarjem Jhajem, ki trdi da je Maharajev sin. Ta je želel, da očetovo truplo po hindujskih običajih sežgejo, a visoko sodišče je razveljavilo sodbo nižjega, ki je leta 2014 sežig sicer odobrilo. Dalip Kumar Jha je za francoske medije izjavil, da ni povsem jasno, če se je visoko sodišče strinjalo z argumentom verske skupnosti, da guru ni mrtev.

V misijonu Prebujenja božanske svetlobe trdijo, da imajo približno 30 milijonov sledilcev s celega sveta.

Maharaj je svojo skupnost ustanovil let 1983 za promocijo "samo-ozaveščanja in globalnega miru". Z leti je pritegnil na milijone sledilcev s celega sveta in nakopičil posesti v Indiji, ZDA, južni Ameriki, Avstraliji, Bližnjem vzhodu in Evropi, v skupni vrednost 120 milijonov dolarjev ali približno 106 milijonov evrov. Gospod Jha je Maharajeve privržence zato obtožil, da hočejo njegovo truplo zadržati le zato, da bodo imeli nadzor tudi nad njegovim obsežnim premoženjem.

Če bi sodišče ugotovilo, da je guru mrtev, bi premoženje pripadalo njegovim svojcem, dokler pa velja za "ne-mrtvega", s premoženjem upravlja skupnost njegovih verskih pripadnikov.