332 dni v krempljih piratov: Ko pridejo na krov, se moraš predati

"Zjutraj smo odpluli proti Somaliji, kjer smo se po treh ali štirih dneh zasidrali, ko so nas napadli pirati. Ko so nas ugrabili, smo zaslišali streljanje. Vsaka ladja, ki je plula tam, se je urila za primer napada. Tako smo vedeli, kaj moramo storiti, kako se vesti in kako se odzvati v takšnih okoliščinah. Ko smo videli, da so nas napadli, smo sprožili sireno, vendar pa trgovske ladje takrat niso smele imeti orožja. Nismo imeli izbire, ko so prišli na krov, smo se morali predati. Ni priporočljivo, da se jim upiraš ali da se spopadaš z oboroženimi posamezniki," svojo izkušnjo opisuje Pralav Dhyani , indijski mornar, ki so ga somalijski pirati leta 2010 ugrabili skupaj s 25 člani posadke ladje RAK Afrikana.

V ujetništvu so jih zadrževali kar 332 dni, vse dokler lastnik ladje ni plačal odkupnine. "Pogajanja so trajala 11 mesecev. Po tem času so plačali odkupnino, kakršna koli je že bila. Lastniki so morali izpolniti njihove zahteve, potem so nas spustili."

Na vprašanje, kako so živeli teh 11 mesecev, Dyhani odgovori: "Ničesar ne moreš narediti, samo sediš v kotu ladje. Gibanje je zelo omejeno, nisem smel hoditi naokoli. Tudi, če sem moral na stranišče, je šel z menoj oborožen moški. Pospremi te do tja in se prepriča, ali nisi storil nečesa, kar bi jim lahko škodovalo, in ali nameravaš pobegniti. Vsa elektronika ladje, vse nadzorne kamere in radarji so bili ves čas prižgani, da se ladji ne bi približalo drugo plovilo, ki bi nas skušalo rešiti, in da nas ne bi kdo napadel."

Ugrabljena posadka švicarske ladje, med katero je tudi Slovenec, po njegovem mnenju zdaj, glede na to, da so jo pirati v Nigeriji ugrabili pred kratkim, doživlja šok. "Vedo, da se je novica razvedela, da so obvestili družine. Takrat sem si mislil: le kaj zdaj prestaja moja družina? Moji niso mogli verjeti, da se kaj takega lahko zgodi, saj se v običajenm življenju takšne stvari ne dogajajo. Za večino ljudi je piratstvo v zahodni ali vzhodni Afriki nekaj neverjetnega, ljudje sploh ne vedo, da se dogaja. Dokler se to ne zgodi," je zaključil.