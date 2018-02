Raziskovalci odkrili povezavo med ultra predelano hrano in nastankom rakavih bolezni

Francoski raziskovalci opozarjajo na povezavo med industrijsko visoko predelanimi živili in nastankom raka, piše BBC. Med visoko predelana živila uvrščajo pecivo, čokolado, sladke pijače, slane prigrizke, kruh in piščančje medaljone.

V študijo so zajeli 105.000 ljudi in ugotovili, da se možnost nastanka raka povečuje z vsakodnevnim vnosom visoko predelanih živil. Opozorili so sicer, da študija ni povsem celovita, a da je jasno, kako pomembna je zdrava prehrana.

Prekomerna telesna teža je takoj za kajenjem največji vzrok za nastanek raka. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa meni, da predelano meso še nekoliko poveča tveganje za bolezen.

Zdrava prehrana je pomembna in prepreči marsikatero bolezen. (Foto: iStock)

Raziskava: visoko predelana hrana in njen vpliv na človeško telo

Znanstvena ekipa na pariški univerzi Sorbona je raziskovala živila in v študijo vključila predvsem ženske srednjih let. Pet let so opazovali in vrednotili njihov način prehranjevanja in zdravstveno stanje.

Rezultati, objavljeni v britanski znanstveni reviji Medical Journal so pokazali, da če se je delež visoko predelane hrane v prehrani povečal za deset odstotkov, se je število rakavih obolenj povečalo za 12 odstotkov

V času raziskave so ugotovili, da je bila hrana, ki so jo uživali, kar v 18 odstotkih visoko predelana. Vsako leto so na 10.000 ljudi odkrili 79 rakavih bolezni, piše BBC. Če bi bil delež visoko predelane hrane še za deset odstotkov višji, bi na leto za rakom dodatno zbolelo še devet ljudi.

Raziskovalci so zaključili: "Rezultati kažejo, da lahko visoko predelana živila v prihodnjih desetletjih povečajo možnost za nastanek raka".

Obenem pa pojasnjujejo, da je ugotovitve potrebno potrditi še z obsežnejšimi raziskavami, da bi dokončno potrdili povezavo med visoko predelano prehrano in boleznijo.

'Opozorilni znak za uživanje zdrave prehrane'

Visoko predelana živila pa niso nujno povezana samo z večjim tveganjem za nastanek raka. Obstaja več dejavnikov in vzrokov. Posamezniki, ki jedo veliko mastnih in sladkih jedi, lahko zbolijo tudi za kakšno drugo boleznijo. Študija pa je tudi pokazala, da ženske, ki uživajo nezdravo hrano, pogosto kadijo, so manj aktivne, na splošno zaužijejo več kalorij in jemljejo kontracepcijske tablete.

Visoko predelana hrana lahko povzroči nastanek rakavih obolenj. (Foto: Reuters)

"Že dolgo je znano, da uživanje tovrstne hrane vodi v pridobivanje teže, prekomerna teža ali debelost pa prav tako lahko povečuje verjetnost raka, tako da je težko ločiti učinke prehrane in teže," je povedala britanska onkologinja Linda Bauld.

Bauldova je še prepričana, da je študija sicer "opozorilni znak za uživanje zdrave prehrane", vendar se lahko ljudje, ki uživajo dovolj zelenjave, sadja in vlaknin, občasno pregrešijo.

Kritika raziskave: študija je le začetek

Drugi so bili do študije kritični, predvsem zaradi "nejasnosti" glede definicije, kaj je "visoko predelana hrana".

Ian Johnson z Instituta Quadram je poudaril, da je zaradi teh nejasnosti zelo težko narediti kakšne vzročno-posledične povezave.

Tako na primer ni jasno, zakaj je kruh v trgovinah uvrščen med visoko predelano hrano, domači hlebec ali štruca iz butične pekarne pa ne. "To napeljuje, da ima industrijsko proizvedena hrana drugačno hranilno in kemično sestavo od tiste, ki jo naredimo doma. Ampak temu ni tako," pa je opozoril Tom Sanders iz londonskega Kraljevega kolidža.

Martin Lajous in Adriana Monge iz Nacionalnega inštituta za varovanje javnega zdravja v Mehiki opozarjata, da "smo še daleč od razumevanja vseh posledic obdelave hrane na zdravje in počutje". Po njunem mnenju je študija šele "začetek".