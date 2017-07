Irak po devetih mesecih bitk razglasil zmago nad Islamsko državo v Mosulu

Haider al Abadi (Foto: AP)

Iraški premier Haider al Abadi je danes razglasil zmago iraške vojske nad Islamsko državo v Mosulu, ki se sklicuje na sporočilo urada predsednika vlade. Bitka za osvoboditev mesta je trajala kar devet mesecev.

Premier Abadi "prihaja v osvobojeno mesto Mosul ter čestita herojskim borcem in iraškemu ljudstvu za to veliko zmago", so še zapisali v sporočilu.

Iraške sile so bitko za Mosul, drugo največje mesto v državi, začele oktobra lani. Januarja so ponovno osvojile vzhodni del mesta ter se nato premikale proti zahodu. Od začetka bitke je iz Mosula zbežalo več kot 860.000 ljudi.