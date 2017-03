Al Abadi dosegel dogovor s Trumpom: za Irak prepoved vstopa v ZDA ne velja več

Trump bo novo odredbo podpisal na Ministrstvu za domovinsko varnost. (Foto: AP)

Po tem, ko je ukaz Donalda Trumpa o prepovedi vstopa v ZDA državljanom sedmih muslimanskih držav in beguncem neslavno propadel na sodiščih in povzročil svetovno zmedo, proteste in tožbe, so v Beli hiši pripravili novo odredbo. To bo Trump na ministrstvu za domovinsko varnost podpisal danes, je potrdila vodja njegove službe za stike z javnostjo Kellyanne Conway in dodala, da je po novem Irak umaknjen z liste držav, ki imajo prepoved vstopa v ZDA.

CNN, ki se sklicuje na vir iz visokih uradniških krogov, poroča, da sta tak dogovor že 10. februarja po telefonu sklenila Trump in iraški premier Haider Al Abadi. Dogovor naj bi bil nato potrjen tudi med osebnim srečanjem Al Abadija in ameriškega podpredsednika Mikea Pencea 18. februarja v Münichnu. Povod za Abadijev klic, kot še poroča CNN, je bil, ko eden od visokih iraških uradnikov ni mogel vstopiti v ZDA. Trump naj bi Abadiju po telefonu obljubil, da bosta za to »našla rešitev«. Al Abadi pa naj bi Trumpa opomnil še, da je Irak "zaveznik ZDA v njihovem boju proti teroristični skupini Islamska država".

Abadi se je 18. februarja mudil v Münichnu, kjer naj bi z Mikom Pencom le še potrdila dogovor s Trumpom. (Foto: AP)

Na seznamu prepovedi vstopa v ZDA naj bi tako ostalo še šest pretežno muslimanskih držav. To so Iran, Libija, Somalija, Sudan, Sirija in Jemen. Prepoved za njih naj bi veljala 90 dni, čeprav se nekateri ameriški uradniki še vedno ne strinjajo s to Trumpovo prepovedjo.