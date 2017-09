Iran kljub Trumpovim svarilom preizkusil novo raketo srednjega dosega

Na paradi so predstavili novo balistično raketa z dosegom okoli 2000 kilometrov, kar pomeni, da lahko doseže Srednji vzhod vključno z Izraelom. (Foto: AP)

Iranske oblasti so sporočile, da so uspešno preizkusile novo raketo srednjega dosega. Teheran se je za raketni preizkus odločil kljub svarilom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo razdrl mednarodni jedrski sporazum z Iranom iz leta 2015.

Iranska državna televizija je danes predvajala posnetek izstrelitve rakete Horamšar, ki jo je Iran prvič pokazal javnosti na petkovi vojaški paradi v Teheranu. Televizija je objavila tudi posnetek poleta rakete, posnetega na konici rakete.

Mediji ne navajajo natančnega datuma in ure izstrelitve. Iranski predstavniki so sicer v petek napovedali, da bodo raketo preizkusili kmalu.

Teheran se je za raketni preizkus odločil kljub Trumpovim svarilom o razdrtju jedrskega sporazuma. Administracija sedanjega ameriškega predsednika je močno kritična do sporazuma, ki so ga podpisale tudi ZDA, in do iranskega raketnega programa, ki ga jedrski dogovor ni zaobjel.

V Teheranu vztrajajo, da je raketni program povsem legitimen glede na določila sporazuma, saj so izstrelki zasnovani tako, da ne morejo nositi jedrskih konic.

V Washingtonu trdijo, da Iranci kršijo duh sporazuma, saj da bi na rakete lahko namestili jedrske konice, zato so proti Teheranu uvedli nove sankcije.

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) in ameriško zunanje ministrstvo sta do zdaj ugotavljala, da se Iran drži jedrskega dogovora. Trump, ki je ta teden sporazum označil za sramoto, mora do 15. oktobra kongresu sporočiti, ali še verjame, da se Iran drži dogovora ali ne. Če se odloči, da ne, kar se zdi vse bolj verjetno, bi lahko kongres proti Iranu uvedel nove sankcije. Trump je v sredo dejal, da je odločitev že sprejel, vendar je še ne bo razkril.