Iraška milica v Mosulu odkrila množično grobišče z okoli 500 trupli

V Mosulu še naprej poteka ofenziva iraških sil za zavzetje mesta iz rok Islamske države. (Foto: AP)

V zaporu Baduš severozahodno od Mosula je provladna iraška šiitska milica našla množično grobišče z okoli 500 trupli. Iraške sile so zapor iz rok skrajne skupine Islamska država zavzele v začetku tedna, skrajneži pa naj bi junija 2014, ko so ga zavzeli, usmrtili okoli 600 tamkajšnjih zapornikov.

IS naj bi v prostorih zapora zadrževala tudi več kot 500 zajetih pripadnic iraške manjšinske skupnosti jazidov. Milica ni sporočila, kako točno je ugotovila število trupel, je pa navedla, da se sklada s podatki v poročilu o usmrtitvah IS v Badušu, ki ga je pripravila organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW).

V Mosulu sicer še naprej poteka ofenziva iraških sil za zavzetje mesta iz rok IS. Predstavnik iraških sil polkovnik Emad al Bajati je danes sporočil, da so zavzeli območje al Mahata, kjer so osrednja železniška postaja zahodnega Mosula in stanovanjske stavbe.

Pred tem so morali po njegovih besedah deaktivirati eksploziv, ki so ga skrajneži namestili na območju. IS je tik pred vdorom iraških sil na območje ugrabila tudi okoli 30 družin, ki so jih uporabili za živi ščit.

Ofenziva za zavzetje Mosula se je začela 19. februarja, mesto pa velja za zadnje pomembnejše oporišče IS v Iraku.