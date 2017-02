Iraška vojska začela operacijo za osvoboditev zahoda Mosula

Iraška vojska je danes začela operacijo, s katero želi pred Islamsko državo osvoboditi civilno prebivalstvo. (Foto: AP)

Iraška vojska je danes začela operacijo za zavzetje zahodnega dela Mosula, ki je v rokah džihadistične skupine Islamska država, je sporočil iraški premier Hajder al Abadi.

Naša glavna naloga v tej novi fazi operacije za zavzejte Mosula je osvoboditi ljudi, so sporočili iz urada premierja Abadija. Iraška letala so pred tem na zahodni del Mosula odvrgla letaka s pozivi skrajnežem k predaji.

Iraške sile so operacijo za zavzetje Mosula, še zadnje utrdbe IS v Iraku, začele 17. oktobra lani. Po tednih silovitih spopadov je Abadi pred okoli mesecem dni sporočil, da so prevzeli nadzor v vzhodnem delu mesta, kjer so se zdaj utrdili. Zahodni del mesta bi zaradi svojih ozkih in zavitih ulic lahko predstavljal večji izziv, zaradi česar bi lahko bila ta faza ofenzive na Mosul ena najbolj krvavih.

Združni narodi v skrbeh zaradi civilnega prebivalstva

Združeni narodi so že izrazili zaskrbljenost zaradi tamkajšnjih civilistov, ki bi jih po ocenah lahko bilo tudi do 650.000. Nevladna organizacija Save the Children je opozorila, da je v zahodnem Mosulu ujetih 350.000 otrok. Iraške sile in njihove zaveznike, med katerimi so tudi ZDA in Velika Britanija, so pozvali, naj storijo vse, da bodo med ofenzivo otroci in njihove družine zaščiteni.

Pozvali so jih tudi, naj se med prodiranjem izogibajo civilnih ciljev, kot so šole in bolnišnice. Opozorili so tudi na večjo smrtonosnost težkega orožja v ozkih uličicah.

Sirska vojska je ob podpori koalicijskih sil pod vodstvom ZDA danes že zasedla več vasi na poti proti letališču, ki leži južno od mesta. Skrajneži Islamske države so to drugo največje iraško mesto, prestolnico severne province Ninive, zavzeli leta 2014.