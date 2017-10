Irma, Maria in sedaj še Nate, ki je zahteval že najmanj 22 življenj. Bo iz tropske nevihte zrasel nov orkan?

Tropska nevihta Nate je v Kostariki, Nikaragvi in Hondurasu zahtevala že najmanj 22 življenj, sedaj se pomika proti severu ZDA, poroča BBC. Vremenoslovci se bojijo, da bo napredovala v orkan 1. stopnje.

V Srednji Ameriki so oblasti že razglasile izredno stanje, saj pogrešajo najmanj 20 ljudi. Nate je s seboj prinesel močan dež, povzročil številne zemeljske plazove ter poplave. Precej cest je neprevoznih, mostov uničenih, poškodovane so tudi hiše.

V Kostariki je brez pitne vode in elektrike ostalo skoraj 400.000 ljudi, ki so morali noč preživeti v zasilnih šotorih. V nevihti je tu umrlo najmanj šest ljudi, še vsaj 11 pa medtem ko so poskušali zbežati na varno proti Nikaragvi.

Tri osebe so umrle v Hondurasu, številni so pogrešani.

V Kostariki so odpovedali vse prevoze z vlaki ter številne letalske polete. Tudi narodne parke, ki so ponavadi polni turistov, so zaprli.

Nate je ogromno škode povzročil tudi v Nikaragvi, saj je uničil precej infrastrukture. V državi so našteli enajst smrtnih žrtev, sedem ljudi pogrešajo. Številne reke so prestopile bregove ter poškodovale ceste in mostove. Z otočja Cayos Misquitos pred nikaragovsko obalo so na varno evakuirali okoli 800 ljudi.

Podpredsednik Rosario Murillo je prebivalcem svetoval, naj bodo previdni: "Včasih se nam zdi, da bomo uspeli prečkati reko in najhuje je, da moramo pač počakati. Bolje je, da nekam pridemo pozno, kot pa sploh ne."

Vremenoslovci napovedujejo, da se bo tropska nevihta Nate še okrepila in postala orkan 1. kategorije, preden bo zajela kopno na jugu ZDA, kamor naj bi predvidoma prispela v nedeljo.

Naftna podjetja v Mehiškem zalivu so že evakuirala osebje z naftnih ploščadi, ki "ležijo" na poti, po kateri naj bi potoval Nate.