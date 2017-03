Irska: Masovna grobnica z okostji okoli 800 otrok v nekdanji katoliški sirotišnici

Podzemni prostori nekdanje sirotišnice skrivajo okostja več kot 800 otrok. (Foto: AP)

V nekdanji katoliški sirotišnici v Tuamu so odkrili podzemne prostore, v katerih so odkrili okostja okoli 800 otrok, starih od 35 tednov do treh let, poroča AP.

Forenzični strokovnjaki trdijo, da so odkrili masovno grobnico, v kateri so zakopani majhni otroci. Gre za prostore nekdanje katoliške sirotošnice na Irskem, o kateri že nekaj desetletij sumijo, da ni sporočala podatkov o smrti otrok oziroma njihovi pokopi niso nikjer zabeleženi, je danes sporočila komisija za sirotišnice.

Preiskovalci so tako potrdili navedbe lokalnega zgodovinarja, ki je preiskavo sprožil leta 2014, ko je odkril osmrtnice za približno 800 otrok, ki so umrli v sirotišnici v Tuamu v okrožju Galway. Gre za obdobje od leta 1925, ko so sirotišnico odprli, pa vse do njenega zaprtja leta 1961.

Komisija je sporočila, da so med izkopavanjem na tej lokaciji od novembra lani do januarja letos odkrili podzemno strukturo, sestavljeno iz 20 prostorov, v kateri so odkrili "precejšnje količine človeških ostankov".

Z analizo DNK kosti so potrdili, da so bili otroci stari od 35 tednov do treh let in da so bili pokopani v času, ko je sirotišnica še delovala.