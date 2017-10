FOTO: IS dokončno pregnana tudi iz svoje prestolnice Raka

Kurdsko-arabske Sirske demokratične sile (SDF) so danes prevzele popoln nadzor nad mestom Raka, bivšo trdnjavo in prestolnico skrajne skupine Islamska država v Siriji. Kot so sporočile, jim je uspelo po več mesecih spopadov zdaj premagati še zadnje džihadiste, ki so se na koncu utrdili v glavni bolnišnici in na stadionu.

"Naše sile so prevzele popoln nadzor nad Rako," je med drugim sporočil tiskovni predstavnik SDF Talal Sello in dodal, da bo uradna izjava o "osvoboditvi mesta", ki je bilo več kot tri leta v rokah IS, sledila v kratkem.

Kot je še pojasnil, so vse vojaške operacije zaključene, pripadniki SDF zdaj le še prečesavajo mesto, da bi našli morebitne speče celice oziroma borce IS, ki se niso predali ali bili ubiti. Obenem že poteka tudi obsežna operacija čiščenja min v mestu.

Kurdsko-arabsko zavezništvo, ki ima podporo ZDA, je v nedeljo oznanilo začetek zadnje ofenzive za dokončno osvoboditev Rake. Kot je ob tem pojasnilo, nadzoruje že 90 odstotkov mesta, zdaj pa začenja še zadnjo bitko za preostalih deset odstotkov.

Le dva dni kasneje je ta očitno končana. V ponedeljek so sile SDF med drugim zavzele zloglasen trg in prometno križišče Al Naim, ki so ga prebivalci poimenovali Krožišče pekla, saj je IS tam izvajala javna obglavljenja in križanja. Danes so najsilovitejši spopadi potekali na območju bolnišnice in stadiona v Raki, kjer so se utrdili še zadnji džihadisti.

Kot čisto zadnji je padel stadion, kjer pa zdaj že plapola rumeno-rdeča zastava SDF. Reuters še poroča, da ljudje na ulicah Rake že veselo praznujejo ter da je dokončen poraz IS v Raki že potrdil tudi Sirski observatorij za človekove pravice.

Operacija za osvoboditev Rake, kjer je nekoč živelo 200.000 ljudi, nato pa je v minulih letih postala sinonim za strahovlado IS, se je začela 6. junija. Zadnja bitka je sledila dogovoru, po zaslugi katerega je lahko v minulih dneh mesto zapustilo več tisoč civilistov, obenem pa se je SDF predalo 275 pripadnikov IS in njihovih sorodnikov.

Potem ko so iraške sile pred tremi meseci iz rok IS iztrgale Mosul, ki je bil največje mesto v rokah IS, je današnje zavzetje Rake – neuradne prestolnice "kalifata" IS, kjer so se načrtovali najhujši teroristični napadi – nov pomemben žebelj v krsto džihadističnega kalifata.

Džihadisti sicer še zavzemajo območja v vzhodni sirski provinci Deir Ezor, a jih tudi od tam uspešno preganjajo sirske režimske sile ob podpori Rusije. nadzorujejo tudi še ozemlja v sosednjih regijah na iraški strani meje, kjer pa jih napadajo proiraške vladne sile s podporo ZDA.