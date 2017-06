IS razstrelila znamenito mošejo v Mosulu, v kateri se je Al Bagdadi razglasil za kalifa

Mošeja s poševnim minaretom je bila ena najbolj prepoznavnih znamenitosti Mosula. (Foto: AP)

Samooklicana Islamska država je prek svoje tiskovne agencije Amak hitro objavila izjavo, v kateri za uničenje zgodovinske mošeje Al Nuri krivi letalski napad ameriških sil. A oblasti v Iraku trdijo, da jo je razstrelila IS, koalicija pod vodstvom ZDA pa je uničenje označila za zločin proti "prebivalcem Mosula in vsega Iraka".

Z uničenjem mošeje IS razglasila poraz?

Po besedah iraškega premierja Hajderja al Abadija gre pri uničenju mošeje za "uradno razglasitev poraza" džihadistov v osem mesecev trajajočem boju za Mosul. Prav v tej mošeji se je namreč Abu Bakr al Bagdadi leta 2014 v svojem javnem nastopu razglasil za kalifa.

"Naše sile so napredovale proti svojim tarčam globoko v starem mestu in ko so se mošeji Al Nuri približale na 50 metrov, je IS zagrešila še en zgodovinski zločin in razstrelila mošejo Al Nuri," je v izjavi sporočil iraški poveljnik ofenzive na Mosul Abdulamir Jarala.

Prepoznavna mošeja je bila uničena na četrti dan ofenzive iraških sil, ki poteka ob podpori koalicije pod vodstvom ZDA, na stari del Mosula. Gre za edini del mesta, kjer se džihadisti še upirajo.

Abu Bakr al-Bagdadi v mošeji Al Nuri, kjer se je pred tremi leti razglasil za kalifa IS. (Foto: Reuters)

Mošeja in minaret sta še ena znamenitost na dolgem seznamu prizorišč in spomenikov kulturne dediščine, ki jih je skrajna skupina uničila v Iraku in Siriji, odkar je Bagdadi pred tremi leti ustanovil svoj "kalifat" na ozemlju obeh držav.

Poševni minaret, poznan kot Al Hadba, leži poleg mošeje Al Nuri, in je veljal za eno najbolj priljubljenih in prepoznavnih znamenitosti v Mosulu. Mošeja, ki je poimenovana po Nur al-Dinu, voditelju iz dinastije Zengidov, ki je vladal v Alepu in Mosulu od leta 1146 do 1174. Mošejo je dal zgraditi dve leti pred smrtjo, leta 1172. Vojskovodja je bil znan po tem, da je uspel združiti muslimane proti križarjem. Od originalne mošeje se je do sredinega napada ohranil poševni minaret ter nekaj stebrov in mihrab, niša, ki kaže smer proti Meki.