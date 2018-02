VIDEO: Reševalne ekipe našle nekaj razbitin iranskega letala, na terenu tudi brezpilotni letalniki in psi

Iskalne ekipe so našle nekaj razbitin letala, ki je strmoglavilo nad gorovjem Zagros na jugu Irana. "Razbitine strmoglavljenega letala, ki je bil na letu Teheran-Jasudž, smo našli pred nekaj minutami," je za tiskovno agencijo Fars dejal Modžtaba Moradi, predstavnik lokalnih oblasti. Dele letala so našli na območju Nokola in Dengezla.

V iskalno akcijo so, po tem, ko so se vremenske razmere izboljšale, vključili tudi helikopter. (Foto: AP)

Iranska televizija Press TV je sicer pred tem poročala, da so se iskalne in reševalne ekipe končno prebile do območja, kjer je strmoglavilo letalo. Iskanje in reševanje je bilo namreč zaradi slabih vremenskih razmer in zahtevnega terena močno oteženo.

Na terenu je še vedno okoli 26 ekip gorskih plezalcev, ki prečesavajo doline in strmine gorovja. Za kako zahtevno operacijo gre, pa kaže podatek, da bodo reševalci morda morali preiskati več kot sto gora na obsežnem in odročnem območju, številne so visoke okoli 4000 metrov. Gorovje Zagros je največje gorovje v Iranu, ki sega tudi v Irak.

Nesreče ni preživel nihče

Oblasti so sporočile, da nesreče ni preživel nihče od 65 potnikov in posadke, poročata AP in CBS. Nekateri mediji sicer še vedno navajajo, da je bilo na letalu 66 ljudi.

Iranska tiskovna agencija IRNA je poročala, da se število žrtev razlikuje, zato, ker se eden od potnikov, ki bi moral biti na letalu, ni vkrcal. Tako je bilo na letalu 59 potnikov in šest članov posadke. Tudi družba Aseman Airlines je potrdila, da preživelih ni.

Letalo družbe Aseman Airlines je v nedeljo strmoglavilo nad goratim območjem Zagros na jugu Irana. V času strmoglavljenja je bila megla.

Vremenske razmere so se nato nekoliko izboljšale, tako da so v iskalno akcijo vključili tudi helikopter.

Na terenu je okoli 26 ekip, ki preiskujejo območje. (Foto: AP)

Morteza Dehghan iz organizacije za civilno letalstvo je državni televiziji pojasnil tudi, da vidljivost na območju ni dobra in da je viharno, tako da bodo morali upoštevati varnost. Kljub temu so aktivirali reševalne ekipe na kopnem in v zraku, aktivirali so tudi brezpilotne letalnike in reševalne pse, poroča BBC. Na kopnem deluje okoli sto gorskih reševalcev.

Sožalje družinskim članom umrlih v tragični nesreči je že izrazil iranski predsednik Hasan Rohani, ajatola Ali Hamenej pa je dejal, da je zaradi nesreče njegovo srce užaloščeno.

Letalo, staro 25 let, je z radarjev izginilo v nedeljo slabo uro po vzletu s teheranskega letališča Mehrabad ob osmi uri zjutraj po lokalnem času med snežnim neurjem. Letelo je iz Teherana v kraj Jasudž na jugu države. Z radarjev je izginilo po 50 minutah.

V državi so se v zadnjih letih že zgodile številne letalske nesreče, največkrat so bila kriva stara letala. Zaradi mednarodnih sankcij imajo inženirji namreč težave pri zagotavljanju rezervnih delov za popravilo dotrajanih letal.