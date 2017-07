Islamska država naj bi potrdila smrt vodje Al Bagdadija, je umrl v napadu ruskih letal v Siriji?

Ab Bakr al Bagdadi je mrtev, je po navajanju iraške televizije potrdil pripadnik Islamske države.

Skrajna skupina Islamska država (IS) naj bi potrdila, da je vodja Abu Bakr al Bagdadi mrtev, je poročala iraška televizija Al Sumarija, ki se je sklicevala na neimenovani vir iz iraške province Nineveh. Šlo naj bi za pripadnika IS. Slednji naj bi že imenoval novo vodjo skrajne skupine, vendar ime še ni znano.

Iranski mediji so pred tem objavili fotografije, ki naj bi potrdile smrt al Bagdadija.

O smrti al Bagdadija danes piše več iranskih in iraških medijev in agencij, ki med drugim navajajo, da IS ni podal podrobnosti o okoliščinah njegove smrti.

Rusko obrambno ministrstvo je sredi junija sporočilo, da je bil v napadu ruskih letal v Siriji konec maja verjetno ubit vodja IS al Bagdadi. Ruska letala so izvedla napad blizu Rake, kjer naj bi se sestalo vodstvo IS. V tem napadu naj bi bili ubiti visoki poveljniki vojaških skupin IS oz. člani t. i. vojaškega sveta IS, okoli 30 srednjevisokih poveljnikov in še približno 300 pripadnikov IS, ki so bili zadolženi za varovanje srečanja.