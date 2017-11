Islamska država prevzela odgovornost za torkov napad v New Yorku

V napadu v New Yorku je umrlo osem ljudi. (Foto: AP)

Samooklicana Islamska država (IS) je odgovornost za napad prevzela v svojem tedniku Naba, je v četrtek pozno zvečer sporočila obveščevalna skupina SITE, ki spremlja skrajne organizacije. Ob tem je IS še zapisala, da je napad "vzbudil strah v križarski Ameriki", kjer so zaradi tega poostrili varnost in ukrepe proti priseljencem v ZDA.

Sayfullo Saipov je v torek, malo pred veliko parado ob noči čarovnic, z izposojenim poltovornjakom zapeljal v množico kolesarjev in pešcev na stezi ob reki Hudson na jugu zahodnega Manhattna nedaleč od Svetovnega trgovinskega centra. V napadu je umrlo pet argentinskih državljanov, Belgijka in dva Američana, poškodovanih je bilo 12 ljudi.

Policisti so streljali na napadalca in ga ranili. V bolnišnici je po navedbah tožilstva prosil, naj mu v sobi izobesijo zastavo IS. Priznal je napad in dejal, da se zaradi tega, kar je storil, zelo dobro počuti. Povedal je še, da je navdih za napad dobil preko spletne propagande IS, nanj pa se je pripravljal dve leti.

Sayfullo Saipov je na sodišču napad priznal in dejal, da se zaradi tega, kar je storil, zelo dobro počuti. (Foto: AP)

Preiskovalci so na njegovem telefonu odkrili 90 video posnetkov in 3800 fotografij s tematiko IS. Našli so tudi več nožev in besedila v čast islamu in IS.

Newyorški zvezni tožilci so Saipova v sredo obtožili terorizma, zaradi česar mu grozi smrtna kazen.