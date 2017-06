Islamska država sporoča Balkanu: Nismo vas pozabili

Skrajna sunitska skupina Islamska država (IS) grozi s terorističnimi napadi na Balkanu, še posebej proti pripadnikom srbske in hrvaške narodnosti v Bosni in Hercegovini zaradi zločinov nad muslimani v vojni v 90. letih prejšnjega stoletja, poročajo lokalni mediji, ki navajajo glasilo IS.

"Nismo pozabili Balkana," so zapisali pripadniki Islamske države v svojem glasilu. (Foto: Reuters)

"Nismo pozabili Balkana ... in ga ne bomo pozabili. Bili smo samo malo preveč zaposleni," so sporočili džihadisti v svojem propagandnem časopisu za Balkan Rumiyah, in dodali, da se grožnja nanaša predvsem na Srbe in Hrvate, ki jih imajo za nevernike, ter da se "vračajo". Njihova tarča so tudi muslimani, ki ne podpirajo njihove radikalne ideologije.

Spomnili so tudi na nedavne teroristične napade po svetu in poudarili, da bi morali biti svarilo. "Francijo in Nemčijo so zajeli plameni naše vojne, prav tako Veliko Britanijo, ki je bila tako prepričana, da je varna," so zapisali v glasilu. Dodali so še, da so se državljani teh držav ponašali z arogantnostjo, "nato pa so jih enega za drugim zadeli naši streli in jih ponižali".