Islandija kot prva država na svetu uzakonja enakost plačila za enako delo ne glede na spol

Na Islandiji bodo uzakonili enakost plačila. (Foto: Thinkstock)

Islandija bo prva država na svetu z uzakonitvijo, da morajo delodajalci dokazati, da zaposlenim plačujejo enako za enako delo ne glede na spol, narodnost, spolno usmerjenost ali nacionalnost.

Vlada je napovedala, da bo parlamentu to zakonodajo predstavila še ta mesec. Predvidevala bo, da bodo morali delodajalci z več kot 25 zaposlenimi imeti dokazilo o enakosti plačila. Podobno politiko ima tudi ameriška zvezna država Minnesota, navaja ameriška tiskovna agencija, a Islandija bo kot prva država na svetu naredila korak naprej, saj bo to veljalo tako za zasebna kot javna podjetja.

Tudi s to zakonodajo na Islandiji, kjer je le 330.000 prebivalcev, želijo vrzel v plačilih izničiti do leta 2022. Pričakuje se, da bo zakon sprejet, saj ga podpira tako vlada kot opozicija. Soočiti so se morali le z očitki, da to predstavlja novo birokracijo za podjetja in da tak zakon ni potreben, ker se razkorak zmanjšuje tako ali tako.

Minister za enakost in socialne pravice Thorsteinn Viglundsson je dejal, da je čas dozorel, da nekaj radikalnega naredijo okoli tega. ''Enake pravice so človekove pravice. Zagotoviti moramo, da tako moški kot ženske uživajo enake priložnosti na delovnem mestu. Naša odgovornost je, da prevzamemo pobudo, da to dosežemo,'' je dejal.

Islandija je na seznamu enakosti med spoloma Svetovnega ekonomskega foruma na prvem mestu, a Islandke zaslužijo od 14 do 18 odstotkov manj kot moški.

Oktobra je ob 14.38 na tisoče žensk zapustilo delovna mesta in protestiralo pred parlamentov zaradi tega razkoraka. organizacije za pravice žensk so namreč izračunale, da po tej uri ženske delajo brezplačno v primerjavi z moškimi.