Italijanom je uspelo. Neapeljska pica se je uvrstila na Unescov seznam kulturne dediščine

Priprava pice na neapeljski način se je uvrstila na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Združenje neapeljskih picopekov je določilo zelo posebne smernice za avtentičnost neapeljske pice, vključno z obveznimi sestavinami za pico in tehniko peke.

"Priprava neapeljske pice je del Unescove svetovne dediščine. Zmaga," je na Twitterju zapisal italijanski minister za kmetijstvo Maurizio Martina. Odzvali so se tudi v omenjenem združenju in na Facebooku objavili: "Delo je končano. Čestitke vsem, ki po svetu pripravljajo neapeljsko pico."

Unesco je odločitev o uvrstitvi priprave pice na neapeljski način sprejel na srečanju na južnokorejskem otoku Jeju.

Unesco na seznam svetovne dediščine ne uvršča le kulturnih spomenikov, temveč tudi tradicije, običaje in hrano. Za uvrstitev na seznam morajo tradicije in običaji izpolnjevati vrsto kriterijev. Med drugim morajo prispevati k širjenju znanja o nesnovni kulturni dediščini in spodbujanju zavesti o njenem pomenu.

Pica je priljubljena tako v Italiji kot drugod po svetu, Neapelj pa velja za njeno zibelko. Združenje neapeljskih picopekov ima zelo stroge standarde glede videza, sestavin ter tehnike priprave in peke prave neapeljske pice. Pravilnik obsega enajst strani in med drugim določa, da se pica lahko peče le v peči na drva pri temperaturi 485 stopinj Celzija od 60 do 90 sekund.

Peticijo za uvrstitev pice na Unescov seznam je podpisalo kar dva milijona ljudi, poroča BBC.

"Po 250 letih čakanja so pici vendarle priznali status, ki ji pripada. Čestitke, Neapelj, čestitke," je bil presrečen picopek Enzo Coccia.

Pek Gennaro Bruno med pripravo tradicionalne neapeljske pice. (Foto: AP)

'Pica z ananasom? Kriminal nad človeštvom'

Tradicionalna neapeljska pica ima dve klasični inačici, poroča BBC.

Prva je slavna margerita s paradižnikom, mocarelo, oljem in baziliko. Barve na pici se "sestavijo" v barve italijanske zastave, pica pa naj bi ime dobila po savojski kraljici Margeriti.

Druga je marinara s paradižnikom, česnom, origanom in oljem.

Neapeljčani niti slučajno ne priznavajo nobene druge variacije. "Upam, da bodo tujci sedaj končno razumeli, kakšna je prava pica. Brez Nutelle ali ananasa," je bil oster Matteo Martino.

Alex Iatoni z juga Italije pa je za Reuters povedal: "Dobro je, da je Unesco uvrstil pico na seznam nesnovne kulturne dediščine. Zdaj moramo le še poskrbeti, da se pica z ananasom znajde na seznamu zločinov proti človeštvu."

V Italiji vsak dan pojedo sedem milijonov pic, v državi pa je 35.000 picerij. Od milijardnega posla je odvisnih 250.000 delovnih mest. Največ pic na leto sicer pojedo Američani, 13 kilogramov na osebo. Italijani so s 7,6 kilograma pic na osebo na drugem mestu.