Italijanska policija zadala hud udarec kalabrijski mafiji 'Ndrangeta

Italijanska policija je v operaciji proti kalabrijski mafiji 'Ndrangeta aretirala 68 oseb, pripadnikov najvplivnejšega klana Arena. Aretirani so med drugim osumljeni, da so dobiček kovali na račun begunskega centra v mestu Crotone.

Mafijcem tudi očitajo izsiljevanje, prekupčevanje z orožjem, davčne utaje ter organiziranje nezakonitih stav. Klan je že več kot desetletje za dobiček nadzoroval upravljanje begunskega centra.

Policija je med drugim aretirala vodjo katoliškega društva Misericordia Leonarda Sacca, ki uradno vodi center, in lokalnega duhovnika Edoarda Scordija.

Oblasti sumijo, da je klan preko Sacca podeljeval naročila za usluge v centru društvom, ki jih je ustanovil klan s tem namenom, med drugim za dostavo hrane. Hrano naj bi dostavljali tudi begunskemu centru na Lampedusi.

Sacco je imel zelo dobro zveze s politiko. Na Facebooku je objavljal svoje fotografije s papežem Frančiškom in visokimi italijanskimi politiki, med drugim z bivšim premierjem Silviom Berlusconijem ter nekdanjim notranjim in sedanjim zunanjim ministrom Angelinom Alfanom.

Klan naj bi zaslužil tudi "več deset milijonov evrov" z nezakonitimi stavami v okolici mesta Crotone.

Mafijcem očitajo izsiljevanje, prekupčevanje z orožjem, davčne utaje ter organiziranje nezakonitih stav. (Foto: iStock)

Vodja parlamentarne komisije za boj proti mafiji Maria Rosaria Bindi je dejala, da je operacija "pomemben rezultat v boju proti 'Ndrangheti in infiltraciji mafije v upravljanje z migranti".

Sumi v vpletenost mafije v begunski center Sant'Anna, ki nudi streho nad glavo več kot 1200 migrantom, so se pojavili leta 2013, ko so na to opozorili mediji in tudi nekateri politiki, med njimi Laura Ferrara iz Gibanja petih zvezd.

"Operacija tožilstva potrjuje naše domneve," so v gibanju zapisali na spletni strani in zahtevali odstop Alfana zaradi pomanjkanja transparentnosti pri javnih razpisih za oskrbo migrantov.

Alfano se je odzval, da mu ni mar za Pet zvezd. "Nisem vedel, da je bilo kaznivo dejanje fotografiranja vpisano v italijanski kazenski zakonik," je dejal ob robu srečanja zunanjih ministrov EU v Bruslju.

Sicilski tožilec Camelo Zuccaro, ki trenutno vodi preiskavo o morebitnih povezavah med člani nekaterih človekoljubnih organizacij in tihotapci ljudi, je minuli teden posvaril pred interesi mafijskih organizacij po denarju iz naslova oskrbe beguncev v Italiji.

V ločeni operaciji so italijanski policisti na severu Italije aretirali 15 članov mafijskega klana Laudani iz Catanie, ki jih sumijo korupcije in podkupovanja pri naročilih italijanskih diskontnih trgovin. V preiskavo je vpleteno tudi podjetje, ki je odgovorno za varovanje milanskega sodišča.

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, so v korupcijski škandal vpletene nekatere trgovine Lidl Italia in Eurospin Italia. V okviru preiskave so danes ostale zaprte štiri trgovine Lidl Italia, ki ima sicer po državi približno 200 trgovin.